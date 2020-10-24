Нам бы только заглянуть за горизонт

Попытайтесь вообразить обычного украинского богача. Какими внешними атрибутами вы бы наделили его прежде всего? Наверное, во многом, ответ зависит от того, в каком из трех десятилетий нашей новейшей истории был бы задан этот вопрос.

В 90-х – это красный пиджак, толстая золотая цепь с крестом, барсетка, набитая купюрами, шестисотый мерседес по кличке "Кабан" и, конечно же, сопутствующий антураж из щедрых застолий, казино и боевых подруг – ярко накрашенных дам в блестках, не стесняющихся выражать свои мысли простым, очень доходчивым, но не всегда литературным языком.

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В 00-е, лихие ковбои предыдущего десятилетия уже утратили популярность, и их место заняла новая порода состоятельных людей, в изящного кроя костюмах и галстуках, заменившая цепи с крестами на накачанных шеях на дорогие часы из белого золота, огромные "кабаны" на "кайены" и "х5-ые", а казино и пьянку на спортзал и отдых в дальних странах.

Дамы остались те же, по сути, но блестки были срезаны, а яркий макияж решительно стерт. Им на смену пришли новые опознавательные знаки: дорогие бренды, собачки под мышками и пафосные авто с именными номерами "Богиня" или "Принцесса", для тех, кто поскромнее. Бодрый мат богинь девяностых превратился в гламурное мурчание новоявленных светских див.

Прошло еще десять лет, и после финансового кризиса, революции и войны, страну стало просто не узнать.

Дорогущие бриони и зилли были отданы на съедение моли, стотысячные турбийоны заперты в сейфы, а вместо них украинское "богатство" облачилось в рваные джинсы и умные часы, ежесекундно позволяющие их владельцу следить за своим физическим состоянием.

Любовь к прожиганию жизни сменилась на бережное отношение к здоровью, а образ "альфа-самца с баблом" из прошлого уступил место "лидеру с ценностями", созданному армией коучей, менторов, психологов и прочих пастырей современного мира.

Развилась мода на интеллектуальность, и светские дивы, в прошлом сплошь дизайнеры и модельеры, превратились в борчих за гендерное равенство, лидерок всяческих мнений и реформаторш всего на свете. На смену примитивным "лабутенами" пришли феминитивы, изящный ноутбук Apple и умное выражение идеально оттюнингованного лица, позволяющее его обладательнице одновременно находиться в двух лагерях и умных, и красивых, что, безусловно, повышает шансы добиться успеха в жизни. Понимание успеха у многих осталось прежним!

А можете ли вы представить себе украинского миллионера, который разъезжает на старенькой тойоте, не брезгует метро, обходится без дорогущих одежек и не воспитывает из детей лидеров? Не думаю! Заикнись такой персонаж о своем богатстве, вы сами назовете его обманщиком, пытающимся проникнуть в элитное общество "нелохов".

Об автомобилях хочется сказать отдельно. Ну, само просится.

В украинской жизни они играют особую роль, я бы сказал, генетически обоснованную, являясь ярким подтверждением нашего славного казацкого прошлого. Какой же ты "козак" без хорошего коня?! Наверное, именно поэтому, когда старым знакомым случается встретиться после длинного перерыва, в разговоре на каком-то этапе обязательно прозвучит вопрос: "А на чем ты сейчас ездишь?". Эдакая лакмусовая бумажка вашего социального статуса и отражение истинных ценностей общества.

Интересно, что несмотря на небольшие отличия, и, скорее, по форме, чем по сути, для всех поколений украинцев эпохи независимости одна вещь всегда оставалась неизменной: наше общество все тридцать лет своего существования предпочитает говорить о вещах и крайне мало и неохотно об инвестициях. Большинство, как жило сегодняшним днем, так и продолжает, удивляя окружающий мир "инвестициями" в новинки автопрома, одежные и телефонные бренды и инновационные технологии косметических хирургов.

И, к огромному сожалению, это касается и тех, кто пытается вести всю страну в будущее, при этом не желая раздвинуть его границы дальше завтрашнего дня.

Все абсолютно закономерно. Не бывает плохой власти у страны, населенной замечательными людьми. Власть – это те же люди, и Украина ярко иллюстрирует сказанное.

Вначале, у нас во всем были виноваты коммунисты, потом кучмисты, за ними регионалы, эстафету приняли патриоты, теперь начинаем клеймить слуг. А на самом-то деле, это все "мы", за тридцать лет независимости так и не научившиеся, в большинстве своем, смотреть "за горизонт". И кто в этом виноват, одному Богу известно…

Кто-то пеняет на генетику, другие склонны винить советскую власть, Путина, Сороса, Порошенко, 95-й квартал и прочих сионистов, фашистов, националистов, и жидо-масонов. Но независимо от названия, факт остается фактом – пока в наших модных "салонах" или по-простому тусовках не начнут вместо вещей обсуждать инвестиции и не постараются заглянуть за горизонт, оставаться нам казаками, обреченными вечно скакать на своих железных конях по раздолбанным просторам прекрасной страны.

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