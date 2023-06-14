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Не оценивайте контрнаступление следующие несколько недель

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Не оценивайте контрнаступление следующие несколько недель

Советник Министра обороны Украины
14.06.2023, 09:34

Каждый освобожденный населенный пункт на самом деле может быть поводом как для радости, так и для печали.

Наступление – это планируемое мероприятие. В план закладываются, в частности, ожидаемые потери, в которых можно достичь поставленных целей. Есть определенные этапы и плановые даты выхода на обозначенные командованием рубежи.

В военных книгах пишут, что активная фаза наступательной операции для схожих с нашими условий может рассчитываться в среднем на 8-12 недель. Бесконечно наступать нельзя. Может, немного дольше. Может быть, быстрее. Но есть разумный срок операции в конкретных условиях, которые не успеют существенно измениться.

Оценивать любое динамическое явление относительно его 1/10 или 1/12 части в условиях, когда ты не знаешь плана и нет никаких твердых критериев для выводов, – это исключительно вопрос верований и самовнушения.

Сейчас пошли сообщения с нашей стороны, что есть продвижение и освобожденные пункты. Это также не может являться основанием для оценок, как и картинка с нашей подбитой техникой несколько дней назад. Может, эти пункты должны были освободить три дня назад. А может – послезавтра.

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Поэтому в ближайшие недели три любые оценочные суждения хорошо/плохо не имеют особого смысла. Можно разве что фиксировать, заметно ли выросли потери техники врага, увеличились ли подтвержденные атаки на склады с боеприпасами/топливом в зоне операции, взяли ли наши под контроль какую-то дорогу и перекусили маршрут.

Россияне занижают общий градус, чтобы любую ситуацию подавать как цикл побед. Не разбежались их военные через неделю – победа! Отступили всего на 30 км, а не 50, прорыв фронта только в трех местах, а не в 8 – победа!

Наша же задача – максимально поддерживать армию и тех, кто рядом.

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контрнаступление ВСУ
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