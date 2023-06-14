Не оцінюйте контрнаступ наступні кілька тижнів

Наступ – це захід, який планується. У план закладаються, зокрема, очікувані втрати, у яких можна досягти поставленої мети. Є певні етапи та планові дати виходу на позначені командуванням рубежі.

У військових книжках пишуть, що активна фаза наступальної операції для подібних до наших умов може розраховуватися в середньому на 8-12 тижнів. Нескінченно наступати не можна. Може, трохи довше. Може, швидше. Але є розумний термін операції у конкретних умовах, які не встигнуть суттєво змінитись.

Оцінювати будь-яке динамічне явище щодо його 1/10 чи 1/12 частини в умовах, коли ти не знаєш плану і не маєш жодних твердих критеріїв для висновків, – це виключно питання вірувань та самонавіювань.

Наразі пішли повідомлення з нашого боку, що є просування та звільнені пункти. Це також не може бути підставою для оцінок, як і картинка з нашою підбитою технікою кілька днів тому. Може, ці пункти мали звільнити три дні тому. А може – післязавтра.

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Тому найближчі тижні три будь-які оцінні судження добре/погано не мають особливого сенсу. Можна хіба фіксувати, чи помітно зросли втрати техніки ворога, чи побільшало підтверджених атак на склади з боєприпасами/паливом у зоні операції, чи взяли наші під контроль якусь дорогу та перекусили маршрут.

Росіяни занижують загальний градус, щоб будь-яку ситуацію подавати як цикл перемог. Не розбіглися їхні військові за тиждень – перемога! Відступили лише на 30 км, а не 50, прорив фронту лише у трьох місцях, а не у 8 – перемога!

Наше ж завдання зараз – максимально підтримувати армію і тих, хто поруч.

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