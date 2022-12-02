Не тыкайте пальцем на войну – реформы в стране нужно делать. Но армию пока не трогайте

Если говорить о реформах в Украине в военное время, мое мнение однозначное — нет важных и неважных реформ. Их нужно внедрять. Все, кроме реформы украинской армии.

В опросе "Вокс Украина" более 85% украинцев высказались за важность реформы армии. Для всех очень болезненны вопросы армии, войны. Это заставляет нас желать перемен в этой сфере. И эмоционально я, конечно, поддерживал бы призывы реформировать армию здесь и сейчас.

Но как человек рациональный скажу по-другому: сейчас армию реформировать нельзя. Потому что сейчас армия работает. Где-то инерционно, где-то по старым алгоритмам, но работает.

Существует большой соблазн для политиков, экспертов, просто неравнодушных людей пойти на призывы: "Давайте делать, мы придумали идеальную новую схему, надо ее имплементировать". Это приведет лишь к тому, что что-то натолкнется на препятствия, что-нибудь сломается, и появится повод говорить: "Власть плохая, они сливают армию". И пошло-поехало.

Мы все видели примеры попыток подстрекательства к общественному недовольству.

Чтобы устоять, особенно сейчас, иногда нужно идти на неприятные компромиссы, порой нужны широкие коалиции, в которых участники не будут ссориться, а будут полезными друг другу и усиливать общую идею.

Нам, украинцам, сейчас очень нужно научиться немного приглушать свою эмоциональность, чтобы понять суть и сделать правильный выбор. Нужно научиться четко различать свои предчувствия, догадки, эмоции и факты.

Возвращаясь к вопросу реформ. Если есть запрос от общества, если есть понимание, куда двигаться, если есть прецеденты и истории успеха или примеры, что что-то можно изменить к лучшему, – это нужно делать.

"Лучшее – враг хорошего". Я не сторонник мнения о том, что сразу все нужно сделать идеально и уникально. Следует взять наилучшие возможные практики и разумно, исходя из обстоятельств, их имплементировать.

Все реформы взаимосвязаны и все необходимы. Возьмем, к примеру, ту же армию. На ее функционирование и развитие влияют и реформа закупок, и реформа медицинской сферы, цифровизация, и реформа госуправления. К тому же уже введенные реформы создают основу для быстрого продвижения других сфер. И так формируется совершенно новая система. Если же вы строите только одну узкую сферу, изолированную от других, она может быть нежизнеспособной во "враждебной среде".

Амбиции вперед

Следовательно, нам нужно делать сразу много реформ, интегрировать их одна в другую, сращивать корнями и делать так, чтобы никакие преемники не смогли их разрушить. Я сейчас, находясь в армии, переосмысливаю все, что когда-то видел, и удивляюсь, насколько жажда наживы глубоко укоренилась в людях. Так, что даже во время войны они не могут избавиться от меркантильных, иногда глупых, идей. Полагают, что мир не изменился.

Мир изменился. И для того, чтобы эта страна стала сильной — а мы сейчас стараемся сделать так, чтобы Украина стала одной из сильнейших стран мира, — нужно, чтобы росла новая реформированная система.

Если вы уже сражаетесь, если вы уже на фронте, стоит здесь оставаться. Так поступаю я сам. Хотя бы потому, чтобы сюда не попали другие. Если вы не здесь – у вас свой фронт. Он состоит в том, чтобы создать лучшую жизнь, лучшую Украину для тех, кто вернется с войны после нашей победы.

А реформу армии мы сделаем обязательно. Когда выиграем войну. Слава Украине!

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