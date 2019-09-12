Нельзя не восхититься выдержкой Сенцова. Разбор пресс-конференции

На сцене Украинского дома Олег Сенцов и Александр Кольченко. Можно ли представить, понять то, что с ними происходило, что пережили они за пять лет неволи в России? Обычные интеллигентные люди, жившие нормальной, спокойной, творческой жизнью…

По той простой причине, что честь и совесть для них – не пустой звук, они и попали под каток российского режима. Арест, выдуманные обвинения, лишение свободы, изощренные издевательства, карикатурные суды, самые страшные в мире тюрьмы, столыпинские вагоны, колония за полярным кругом…

Сенцов и Кольченко в Украинском доме, а в зале триста журналистов, жаждущих информации, стремящихся задать свои уникальные и очень важные вопросы…

Скорее всего, пресс-конференцию Сенцова и Кольченко можно назвать эталоном. Эталоном сдержанности, уважения к прессе, понимания ситуации, скромности и достоинства, тонкого юмора.

А еще это был коммуникационный мастер-класс. Оказалось, что Сенцов намного лучше журналистов разбирается в формате пресс-конференции. С другой стороны, как спикер, очень тонко и искренне выражает мысли и деликатно хранит приватность, свою и своих близких.

Эту встречу, конечно, можно разбирать на цитаты. Искренняя благодарность за поддержку – без разделения президентов, волонтеров и всех, кто писал письма в тюрьму. Не троллинг, но откровение – спасибо политикам, что не втягивали меня…

Взвешенность в оценках – дело не только в Путине, большинство россиян действительно так думают.

Уверенность – Украина победит, мы вернемся в Крым.

Ирония – в тюрьме мало развлечений, есть места печальные и более печальные.

Молниеносная реакция – на вопрос, как вы будете дальше бороться – Саша, здесь нет офиса Единой России".

Ответственность – первый вопрос в самолете: что с остальными, что с Донбассом.

Сострадание – среди узников Кремля не только украинцы.

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Мы увидели действительно сильных духом людей. Перед нами были живые, на вид здоровые, уверенные в себе мужчины. Защищавшие свою страну, своих сограждан, родных и, прежде всего, свое достоинство. После пяти лет тюрьмы, жесткой изоляции и всего двух дней свободы.

По сути, они сразу же сказали все, что хотели сказать. Ясно, что впереди у них встречи с родными и друзьями, визиты к врачам, куча бытовых и еще всяких разных дел и вопросов. Ясно, что за два дня не разберешься в том, что происходит вокруг, в Украине, в Крыму. Не наговоришься с мамой и дочкой…

Уместны ли были вопросы в такой ситуации? Я совсем не уверен. Понятно, что еще будут большие интервью – по телевизору, в интернете, на журнальных страницах… Может, стоило отпустить их, без преувеличения героев, дать осмотреться вокруг, разобраться в нас? В себе, я убедился, они давно разобрались.

Но присутствующие журналисты, назовем их так, не почувствовали тонкости момента. Даже несмотря на то, что и Олег, и Александр максимально деликатно говорили обо всем и обо всех. Максимально деликатно (и очень профессионально) Сенцов очертил рамки и предупредил, что его частная и творческая жизнь – только его, и он не делит ее ни с кем.

Все-таки желтизна взяла свое. В этом месте можно повторить, что, скорее всего, эту пресс-конференцию можно назвать эталоном. Эталоном того, какие вопросы не надо задавать на пресс-конференции. Вспомнилась грустная шутка о том, что в доме повешенного о веревке не говорят. Еще как говорят!

Я не думал раньше, что характерной чертой журналистики является отсутствие такта. Но, послушайте, как можно ответить на такое: "были ли попытки психологического воздействия?", "почему вас не обменяли раньше?", "вы были у врача, какой диагноз?". И совсем уже хамское: "а вот в ваших показаниях…" и так далее.

Да все пять лет в русской тюрьме сплошное давление, круглосуточное!

Все пять лет надежда на освобождение! Каждый день!

Вам, господа журналисты, понравится, если будут публично обсуждать ваши болезни?!

"Плюсы" вообще пришли за автографом, и, как бы невзначай, справиться о квартирном вопросе. Журналист так и сказала "квартирный вопрос"! "Интер", чтобы обсудить "план Штайнмайера"…

Еще кто-то попросил права на экранизацию рассказа Сенцова. У режиссера! Права! На экранизацию! Его же произведения!

Нельзя не восхититься выдержкой Сенцова! Он терпеливо слушал, отвечал, или деликатно не отвечал. Но все-таки однажды дал емкий ответ (на все подобные вопросы): "Я не смогу вам помочь!"

Не только Олег Сенцов, преподавший отличный урок коммуникации, не сможет помочь им, продолжающим называть себя журналистами!

А кто поможет нам, читателям?