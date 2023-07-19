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Армию подкашивает военная юстиция. Что не так с правосудием в условиях войны

Цей матеріал також доступний українською
Армию подкашивает военная юстиция. Что не так с правосудием в условиях войны

юристка, экспертка проекта по военной юстиции ГО “Принцип”
19.07.2023, 14:00

Все больше военнослужащих привлекают к ответственности, в том числе и через суд

С одной стороны, потому что значительно возросла численность армии. С другой – из-за несовершенной системы военной юстиции, а также пробелов в законодательстве. Весь этот комплекс не срабатывает адекватно и не отвечает реалиям времени, что влияет и на правозащиту военных, и на дисциплину в армии, а значит, в целом на нашу обороноспособность.

Возьмем в первую очередь в качестве примера дисциплинарную ответственность, которая является одним из самых распространенных видов. Ее часто используют как метод давления на бойцов, ведь она предполагает взыскание. В этом процессе предусмотрено, что решение о взыскании принимает командир из служебного расследования. И хотя его порядок определен законодательством, все равно есть пространство для нарушений бойца.

Среди этих нарушений: несвоевременное уведомление о начале и основаниях проведения расследования, отказ командования брать в известность устные или письменные объяснения военнослужащих, нарушение сроков расследования, недоведение до военных акта служебного расследования и отказ в предоставлении его копий или других материалов служебного расследования. При этом военный имеет месяц на жалобу или обращение в суд. Так что он может просто упустить этот случай.

Еще один распространенный вид ответственности – материальный. Здесь могут вместо подчиненного к ответственности привлечь командира: например, вред имущества причинен, но тот, кто его совершил, уволен со службы или переведен в другую часть. Отдельная проблема – это отсутствие четкого механизма списания утраченного или поврежденного имущества, что ставит под риск лиц, несущих за него ответственность. Во время боевых действий часто бывает не до ведения документооборота. Также трудно предоставить доказательства потери, потому что у людей может не быть доступа к месту событий, где это произошло.

С административной ответственностью проблема, в частности, в том, что в решениях о халатном отношении к военной службе недостаточно аргументируется и раскрывается понятие самого "небрежного отношения".

Если посмотреть на судебные решения с начала военного положения, то видим еще одну проблему с санкцией в виде содержания на гауптвахте сроком до 6 месяцев (например, за самовольное уход воинской части или места службы). Однако гауптвахт на сегодняшний день недостаточно.

Что касается уголовной ответственности, то в целом количество уголовных производств, которые попадают в суд, не столь велико относительно количества открытых производств. Некоторые категории дел, например, дезертирство, могут закрываться на этапе досудебного расследования из-за отсутствия состава уголовного преступления. Однако настораживает, что количество обвинительных приговоров значительно превышает количество оправдательных, а по некоторым категориям, например, по неповиновению, оправдательные приговоры почти отсутствуют.

Здесь выходит наружу и проблема с досудебными расследованиями, которые часто трудно адекватно осуществлять, потому что военнослужащие могут быть взяты в плен, пропасть без вести, либо уголовное правонарушение совершено на территории, где ведутся активные боевые действия, либо вообще на неподконтрольной Украине территории.

Это лишь несколько тенденциозных проблем, но они показывают, что в условиях войны многие стандартные методы не срабатывают. Как именно реформировать военную юстицию – вопрос открытый. К примеру, решит ли проблемы возвращения военной полиции, военной прокуратуры и военного суда? Однако очень важно эту дискуссию иметь, чтобы наработать как можно быстрее действенные механизмы. Потому что военные должны получать право на защиту, доверять командирам, а в армии одновременно должна соблюдаться дисциплина. Это все – вопросы нашей обороноспособности, ведь немотивированная армия не защитит нас от врага.

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