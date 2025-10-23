Если у общества нет институтов выработки знания, значит, оно пользуется знанием, выработанным в другом центре

Что если определить одну самую вредоносную черту колониальной зависимости? Наверное, это неспособность вырабатывать знание.

Как вырабатывается знание? Это, разумеется, наука. И естественные дисциплины, и точные, и гуманитарные. Это университет с неприкладными факультетами. Это все формы искусства. Это письмо. И, само собой, философия.

Из этого вырастают управление и юриспруденция. Дипломатия. Менеджмент. Журналистика.

Если у какого-либо современного общества нет институтов выработки знания, значит оно пользуется знанием, выработанным в каком-то другом центре. Обычно в метрополии или бывшей метрополии.

Особенно это касается гуманитарных дисциплин, потому что они имеют дело с большими концептами, которые объясняют общество самому себе.

Если взглянуть на довоенную Украину под этим углом, именно так и было. Даже остатки хорошо развитых в Союзе точных наук были глубоко запущены. Наши университеты, музеи и журналы (какие журналы?) до сих пор на тонком льду.

Следовательно, реальная деколонизация в нашем случае — это именно построение способных институтов выработки знания.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net