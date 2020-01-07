Новогодние победы президента Зеленского

Приємно розуміти, що країна у надійних руках одного з найвеличніших лідерів світу і прості українці можуть спокійно відпочивати на свята, вдома чи далеко за кордоном, розуміючи, що після відпочинку легко повернуться до справ і додому, пишаючись своїм президентом. Бо все під контролем.

І коли ви відпочиваєте, він невтомно працює для того, щоб були освітлені вулиці і заасфальтовані дороги.

Спочатку президент створив справжнє новорічне диво. При його особистому сприянні в країну прилетів відомий Доктор Албан, славетний нейрохірург, перший афрошвед, який претендував на нобелівську премію. Цей славетний доктор першим зробив пересадку можечка від свині до людини, і його наукові досягнення обговорює весь науковий світ, про що нещодавно написав у Facebook сам академік Патон. І президент зробив все, щоб українці особисто познайомилися з працею відомого доктора.

Хтось інший міг би використовувати владу задля власних інтересів, чи інтересів друзів. Добре, що це не про нашого президента, який ніколи б не дозволив собі використати телефонне право і, наприклад, змусити пустити в Україну якогось забутого всіма співака чи заштатного акторішку, щоб його друзі заробили на цьому гроші.

Але президент на це не здатний. У нього просто нема часу на розваги, коли є такі важливі теми. Коли є питання життя і смерті.

Це логічне продовження кроків в медичній сфері, які вже здійснили команда президента. Українці будуть здоровими.

Друга звитяга - це мир. Не в Україні, а на всій планеті.

Президент Зеленський особисто зупинив Третю Світову Війну, попрямувавши у найкритичніший момент до Близького Сходу. У той час, як іранці погрожували помстою, найжахливішою у світі, американці підняли в повітря свої бомбардувальники, а світові лідери відміняли закордонні поїздки, тільки одна людина зберігала холодний розум. І як завжи була на передовій.

Оман - країна у трикутнику смерті, між Йеменом, Саудівською Аравією та Іраном. Це те саме місце, де потрібно бути розумному лідеру в момент критичної небезбеки. І саме там зручно тихо проводити справжні перемовини між запеклими ворогами, щоб зупинити кровопролиття.

І він це зробив. Літаки не випустили ракети, всі повернулися додому живими. Це особиста заслуга президента Зеленського, і ми з вами вже знаємо, хто отримає Нобелівську премію миру у 2020 році.

І так, на жаль, про такі зустрічі не можна повідомляти публічно. І тільки за багато років десь у мемуарах великих світових лідерів ми дізнаємось, як все було насправді. І тоді зрозуміємо, навіщо були потрібні всі ці зустрічі для прикриття у готелі в капцях.

Але розумні це розуміють і зараз. І розуміють, що президент із задоволенням поділився б зі своім народом радістю простої відпустки в теплих краях, адже йому нема чого приховувати, і наш президент не той, хто буде просто дурити людей. Він має гроші і може їх витрачати, але він не може брехати своїм виборцям і казати, що відпочиває, а у той час дуже важко працювати над відновленням балансу сил у світі.

Але не треба думати, що це все. У світі ще достатньо проблем. Ми знаємо, що хтось має допомогти Австралії побороти пожежи, і втримати від падіння піраміду держборгу США. Ми чуємо про загрози появи у Ірану ядерної зброї, що змушує президента залишатися на Близькому Сході і зараз.

Минув лише тиждень 2020 року, попереду ще багато роботи...

Так, цьому світу потрібні супергерої. І чудово, що у нас всіх є президент Зеленський.

Рік тільки починається...