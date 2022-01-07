Новости из Казахстана все тревожнее. Советы тем, кто оказался в опасности. И не только там

Сообщения из Казахстана все тревожнее и тревожнее. Трудно понять, что происходит, еще сложнее предсказать, как будут развиваться события и как долго будет нестабильность. А наших сограждан, работающих в Казахстане, немало.

Впрочем, важно не количество – каждая жизнь бесценна. В основном они находятся в Алматы, это более чем 1 200 км от столицы страны Нур-Султан, где размещено посольство Украины.

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А там, как отмечено на сайте МИД Украины, находится только один на весь Казахстан украинский консул (из 13 наших дипломатов). Даже, если их всех задйствуют решать консульские вопросы, они не смогут всем помочь.

А в Алматы, где украинское консульство было закрыто несколько лет назад, нашим соотечественникам, если возникнет необходимость, нужно рассчитывать только на свои силы.

МИД Украины оперативно выступил со следующими рекомендациями для граждан Украины, находящихся в Казахстане:

- постоянно отслеживать информацию о развитии ситуации,

- проявлять повышенную бдительность и осторожность,

- неукоснительно соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов,

- не оставлять места своего проживания без надобности,

- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность,

- с регистрироваться в электронной системе ДРУГ.

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Но кроме этих необходимых, но очень общих рекомендаций, есть еще несколько очень конкретных советов для тех, кто оказался в опасности:

1. Соберите все важные документы и держите их в одном месте.

2. Держите входную дверь закрытой и не открывайте ее незнакомым.

3. Перепишите с мобильніх телефонов все важливі номери та адреси.

4. Составьте список ваших знакомых и постоянно (по возможности) поддерживайте связь, запишите место нахождения.

5. Постоянно (по возможности) поддерживайте связь с членами вашей семьи.

6. При случае проверяйте электронную почту, мессенджеры в гаджетах, сообщайте о своем местонахождении и о своем самочувствии.

7. Рационально используйте продукты питания и деньги.

8. Создайте запас питьевой воды.

9. Создайте запас технической воды.

10. Создайте (по возможности) запас соли, сахара, шоколада.

11. Найдите (по возможности) спички и свечи, держите их на виду.

12. Соберите лекарства первой необходимости.

13. Следите, чтобы мобильные телефоны и другие гаджеты были максимально заряжены, (по возможности) сделайте запас батареек.

14. Носите только удобную обувь.

15. Соберите сумку на случай эвакуации. Соберите все с расчетом на два-три дня:

- теплая одежда,

– удобная (спортивная) обувь,

– белье,

– медикаменты первой необходимости,

– фонарик,

– запас продуктов (консервы, печенье, сахар, шоколад),

– запас води,

– деньги и ценности,

– документы.

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16. Составьте список необходимых вещей и проверяйте их наличие.

17. По возможности, сделайте запас наличных денежных средств мелкими купюрами

18. По возможности следите, чтобы бензобак вашей машины был полным.

19. Находясь на улице, избегайте скопления людей.

20. Ни в коем случае не вступайте в конфликт с военными, полицией или другими вооруженными людьми.

21. Если вы услышали выстрелы или взрывы, немедленно спрячитесь в ближайшем подъезде или подворотне.

22. Если, находясь в помещении, вы слышите выстрелы или взрывы никоим образом не подходите к окнам, а спрячтесь вглубь комнаты, а лучше - в кладовую или ванную комнату.

Если вы приняли решение эвакуироваться, делайте это группой, со знакомыми людьми. Обсудите роль каждого члена группы и маршрут. Сообщите о вашем плане близким.

Действуйте по плану!

Если вы не уверены в успехе эвакуации, оставайтесь на месте. Сообщите о вашем местонахождении близким.

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