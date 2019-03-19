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19.03.2019, 14:55

Объединенные территориальные громады: истории успеха

Объединенные территориальные громады: истории успеха
Координатор гражданской платформы "Одесситы вместе"

Денис Неймиллер об опыте ОТГ, которые рискнули стать первопроходцами в реформе децентрализации

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Реформа децентрализации стартовала в 2015 году. Знаете, сколько городов областного значения тогда решились создать территориальные громады? Три – из 187. Лиман, Балта и Беляевка. Причем два из них, Балта и Беляевка, размещены в нашей Одесской области.  

Они не просто стали первопроходцами в реформе децентрализации. Они на деле доказали собственную эффективность и добились значительных успехов. Сегодня Балтская и Беляевская объединенные территориальные громады (ОТГ) – это гордость Одесской области и задают темп реформе децентрализации во всем регионе.    

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Более того, объединения демонстрируют впечатляющий результат в масштабах всей страны. В частности, Беляевская ОТГ по итогам 2018 года (среди 103 ОТГ с численностью населения 10-15 тысяч жителей) заняла 16-е место в национальном рейтинге финансовой состоятельности. 

Давайте более детально рассмотрим изменения, которые происходят в этих ОТГ и проанализируем их достижения.   

Балтская ОТГ – самое крупное объединение на Одесщине. До недавних пор она насчитывала 28 населенных пунктов — это около 33 тысяч жителей., а в марте 2019 года пополнилась еще тремя селами.  

Основные источники доходов этой ОТГ – налоги на доходы физ.лиц и землю. Громаде удалось увеличить поступления в бюджет по каждой из этих статей.   

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Средняя зарплата в ОТГ за декабрь 2017 года составляла более 6700 грн. Это почти на 48% больше, чем в декабре 2016 года. Соответственно, вырос и бюджет ОТГ, благодаря увеличению поступлений от налогов на доходы физ.лиц.   

По земельным вопросам громада разработала собственные нормативно-правовые акты, начала инвентаризацию земли. Благодаря этому бизнес показал дополнительно 1500 га. Кроме того, если раньше платили всего лишь по 300-500 грн за га, то сегодня это уже порядка 2000 грн.  

В результате бюджет ОТГ ежегодно растет. Для сравнения: в 2017 доходы бюджета составили 219,4 млн грн, на 42% больше, чем в 2016 году.  

Все эти средства направляются на нужды громады. При формировании бюджета расписывают поступления по каждому населенному пункту, хотя законодательство этого не требует. Используется принцип справедливости – какой населенный пункт приносит больше налогов, тот, соответственно, больше получает услуг из бюджета ОТГ.   

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Ключевыми отраслями на протяжении первых двух лет существования Балтского объединения были образование и медицина.  

В частности, в 2016 году сфера образования составляла почти 58% затрат общего фонда бюджета ОТГ. Тут произвели капитальный ремонт фасадов школ и детских садиков, закупили компьютерную технику и необходимое оборудование, приобрели энергоэффективные котлы для экономии средств, организовали подвоз детей в школу и льготное питание.  

По медицине: в фельдшерско-акушерские пункты провели воду, канализацию и электричество. Для фельдшеров купили служебные скутеры. Медики начали работать с карточками пациентов в электронной системе. Для жителей сельской местности организовали бесплатный транспорт к центральной районной больнице. Также пациенты начали получать бесплатную помощь в дневном стационаре и обеспечение отдельными видами медикаментов.  

В то же время серьезной проблемой остается кадровый дефицит медицинской сферы. Поэтому ОТГ обеспечивает специалистов достойными условиями оплаты и предоставляет им служебное жилье.    

Еще один приоритет ОТГ – ремонт дорог. Около 60% асфальтного покрытия находилось в неудовлетворительном состоянии и не соответствовало современным требованиям. Закупили спецтехнику – тракторы, экскаваторы, мусоровоз, самосвал, бульдозер, снегоуборочные машины. Кроме того, за 2016-2017 годы установили сеть уличного освещения протяженностью почти 75 км, 1151 фонарь.   

Наконец, реализуется проект по обеспечению населенных пунктов скоростным интернетом – прокладываются оптоволоконные линии связи. В ОТГ грядет настоящая «информационная революция».  

Беляевская ОТГ до недавних пор насчитывала лишь три населенных пункта. Кроме города Беляевка, это село Майоры и поселок Повстанское, всего порядка 18 тысяч жителей. В марте к Беляевской ОТГ примкнули еще два села.   

В Повстанском после присоединения к ОТГ провели уличное освещение. Сделали капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта и ремонт дорог. Впервые за 20 лет начали отапливать дом культуры благодаря покупке теплогенератора. Установили спортивную площадку. Привели в порядок два парка, ликвидировали все стихийные мусорные свалки и сделали новую автобусную остановку.   

Не менее важно, что в Повстанском появился официальный представитель интересов поселка в громаде – староста. До объединения решать проблемы населенного пункта было некому.  

В Майорах за счет государственной субвенции была отремонтирована водопроводная насосная станция. Произведен капитальный ремонт дома культуры. Закуплено звуковое оборудование, мебель и стулья для зрителей.  

В Беляевке отремонтировали школы, обновили пищевые блоки и провели энергомодернизацию в детских садах. Отремонтировали игровые площадки, приобрели школьный автобус. Кстати, питание для учеников начальных классов оплачивается из бюджета ОТГ. Также организовано инклюзивное обучение для детей с особыми потребностями.    

Внедряется европейский опыт обращения с отходами. Так, в прошлом году установили 15 контейнеров для пластика и бумаги.  

Динамика бюджета громады не такая впечатляющая, как у Балтской, но тем не менее положительная: 2016 год – 101,4 млн грн, 2017  – уже 112,8 млн грн. К слову, до объединения суммарно советы этой громады имели бюджет лишь 39,8 млн грн.  

Ведется активная работа по привлечению инвестиций. В 2016 году был утвержден инвестиционный паспорт ОТГ. Оказывается содействие созданию ягодного кластера – уже найден финансовый партнер, готовый провести подготовку почвы к закладке насаждений, создать инфраструктуру и, непосредственно, заложить ягодные культуры на площади 40 га. Развивается туристический кластер благодаря национальному парку.   

Успешный пример этих двух ОТГ вдохновляет и вселяет оптимизм. Такие масштабные изменения в объединениях позволяют надеяться на дальнейшее развитие всей Украины. В первую очередь, усилиями местных властей и жителей на местах. Независимо от того, кто будет у власти «сверху».  

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Теги: ОТГ, объединенные территориальные громады, одесская область
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