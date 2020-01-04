Оборонка без ДОЗ: все узнают, куда Минобороны потратит 16,79 млрд

16,79 млрд грн - це кошти, які передбачені бюджетом на Державне оборонне замовлення (ДОЗ). Тобто продукцію, яка закуповується державою для своєї оборони і безпеки. 95% цього документу засекречена і повністю закрита від питань громадян України, що купувалось, яким чином ухвалювались ті чи інші рішення, і так далі. Ця система закупівель не відповідає жодним євроатлантичним принципам. Про велику кількість операційних та репутаційних ризиків годі й казати.

Зміни є

В Міноборони добре усвідомлюють, що якість усього того, що закуповує відомство, є питанням виживання країни та впливає на боєздатність наших військ.

Законопроєкт №2398-Д, який ламає стару систему, парламент вже ухвалив у першому читанні. Україна готова відмовитись від самого поняття "ДОЗ" (державне оборонне замовлення), яке стало синонімом корупції та неефективного використання бюджетних коштів. Але прозорість і бюджетна вправність — це доволі абстрактні терміни. Їх варто розбити на конкретні принципи й приклади.

Отже, основні пріоритети оновлених оборонних закупівель:

- Їм критично необхідна конкуренція. Антиконкурентні дії є неприйнятними. Звісно, є випадки, коли монополія неминуча (коли продукцію виготовляє лише одне підприємство, — для цього ми пропишемо прозору процедуру. Також Міноборони проти прописування тендерів під окремих замовників: раніше брались технічні умови одного виробника і закладались у тендерну процедуру. Досить такої практики.

- Зберігається пріоритет за вітчизняними виробниками або іноземними зі значною локалізацією в Україні. З точки зору стратегії, державі важливо мати власний розвинений та конкурентноздатний оборонно-промисловий комплекс та його розвивати. У нашому фокусі — ціна, вартість обслуговування і вартість життєвого циклу. Через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA) або напряму ми купуватимемо те, що продається в Україні за високими цінами, або те, що просто відсутнє в Україні.

- План закупівель має бути прив’язаний до стратегії та до реальних оперативних потреб ЗСУ. Ми маємо чітко розуміти, чому ми обрали саме цю техніку і таку модель, а не іншу. Відповідь має бути зрозуміла військовим та суспільству.

- Боєздатність — наш головний критерій. Кожна закупівля має відповідати на питання, як ці витрати з бюджету впливають на боєздатність у вже найближчій перспективі.

- Ми не купуватимемо для інших сил оборони, якщо тільки вони нас про це не попросять. Ми визначатимемо політику, згідно якої в країні відбуватимуться оборонні закупівлі. Але Міністерство оборони не регулюватиме процедур закупівель.

- Кожен потенційний постачальник проходитиме аудит. Йдеться не про фінансову перевірку, а про виробничий та інженерний тест його здатності виконати контракт у законтрактований час.

- Договори з виробниками мусять бути справедливими. Тенденція угод з величезними штрафними санкціями і необґрунтованими ризиками відлякували велику кількість потенційних постачальників та створювали корупційні ризики (сумнозвісне “вирішення” питань). З 2020 року договори стануть ринковими, справедливими та збалансованими.

- При закупівлях ми відтепер враховуватимемо вартість життєвого циклу. Це не тільки ціна, але й те, скільки країні буде коштувати утримувати придбану техніку. Ви чули раніше щось про таке?

- Зрештою, ми запроваджуємо ЦЗО — Центральну закупівельну організацію. Мета цієї структури — зекономити при оптовій закупівлі продукції (палива, електроенергії, природного газу). Міністерство оборони буде купувати собі, а за бажанням інших замовників — для їхніх потреб.

Перспективи

Я абсолютно переконаний, що засекречене державне оборонне замовлення не відповідає інтересам країни.

Через це:

- Деякі революційні зміни, які я описав вище, Міноборони почне втілювати вже з початку наступного року. Ми не можемо чекати оновленого законодавства. Систему потрібно реформувати негайно.

- Наші плани амбітні — ми хочемо відкриття щонайменше 50% оборонних закупівель і навіть більше. Але для цього нам потрібні зміни у застарілий Закон України "Про державну таємницю" і прийняття №2398-Д в другому читанні та в цілому.

Як бачите, ланцюжки реформ теж існують. Головне не зупинятись.