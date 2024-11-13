Направление неформального образования взрослых в Украине развивается так стремительно, что у нас уже есть экспертиза, которой можем делиться с миром

С началом полномасштабного вторжения России в Украину актуализировался запрос на обучение и освоение новых профессий во взрослом возрасте, свидетельствуют данные представительства профильной неправительственной организации DVV International. Почему образование взрослых – действенный инструмент адаптации к вызовам, как оно способствует реинтеграции населения и почему развивать эту тему во время войны особенно актуально? Делюсь опытом львовской сети Центров Эдукации, занимающихся образованием взрослых.

Образование – эффективный реинтеграционный инструмент

Мы предоставляем доступ к качественному неформальному образованию для каждого. Но сейчас фокусируемся больше на временно безработных, родителях в декрете, на внутренне перемещенных лицах. В последние два года акцентируем внимание на ветеранах и их семьях, членах семей погибших и волонтерах. Однако хочу подчеркнуть: мы не намерены сегрегировать людей. Наоборот – создаем смешанные группы, ведь обучение в них выполняет очень важную реинтеграционную функцию.

Когда люди 20 часов работают вместе над задачами, это действительно запускает социальные лифты. С одной стороны может сидеть человек безработный, а с другой – тот, кто имеет бизнес. Они здесь и сейчас заинтересованы одной темой, сейчас равны, а раньше – вряд ли когда-нибудь познакомились бы. Так, в начале полномасштабного вторжения во Львов приехало очень много внутренне перемещенных лиц, и первыми друзьями, которых они здесь встретили, были люди на наших курсах.

Обучение выполняет одновременно и профориентационную, и социальную функцию

Очень часто при отборе люди указывают, что образование для взрослых нужно им для решения каких-либо проблем, для трудоустройства и т.д. А в процессе выясняется, что и социализация для них важна. Помню историю жены погибшего воина – она пришла и сказала, что не знает, зачем ей курсы, но нуждается в том, чтобы куда-то выйти, общаться.

Образовательные курсы для взрослых способствуют более активному вовлечению в жизнь общества

Для нас стало неожиданностью, что 73% слушателей курсов отметили, что начали активнее участвовать в жизни города. Это достаточно интересная тенденция, ведь обучение может быть напрямую связано с общественной активностью. То, что люди выходят из своей зоны комфорта и погружаются во что-то новое, становится толчком и дальше искать такие возможности или приходить на другие наши курсы. Более 80% слушателей курсов указывают, что используют приобретенные навыки для открытия собственного дела, увеличения дохода, основания собственного проекта или фонда.

Познание нового – действенный инструмент адаптации

Во время войны я лично рассматриваю образование как действенный инструмент адаптации к быстрым изменениям. Потому что именно благодаря образованию можем противостоять вызовам, которые появляются в нашей жизни почти каждый день. Мы должны учить людей оценивать риски и знакомить с алгоритмами действий в той или иной ситуации. Изменяется рынок труда, некоторые вакансии становятся более актуальными, возникают новые запросы – что мы должны делать? Обязательно обращаться к образованию.

Образование – инструмент минимизации экономических рисков (и личных, и на уровне государства)

Очевидно, что Украина находится на пороге высоких экономических рисков. Образование – инструмент для их минимизации. Например, курс по финансовой грамотности всегда был популярен, а сейчас он просто необходим: как людям сохранить средства, приумножить их и противостоять кризису? Этому можно и нужно обучаться.

Мы должны постоянно следить за тем, какие есть вызовы в государстве, ведь именно это является точками роста общества. Для меня преступление не заниматься образованием взрослых во время войны. Это отличный инструмент, который эффективно показывает себя и помогает быстро адаптироваться к вызовам.

Опыт других стран – это отлично, но и нам есть чем поделиться

Мы следим и за трендами темы образования взрослых, и за ее историческим развитием. В этом плане весьма интересен опыт Южной Кореи и ее подхода к образованию взрослых как к инструменту, способствующему решению послевоенных вызовов. Во многом Южная Корея даже превзошла Германию, опытом которой вдохновлялась. Ведь в ее Конституции заложено право на образование в течение жизни. Да, государство на всех уровнях должно обеспечивать доступ людей к качественному неформальному образованию. Южная Корея сделала на это ставку — они массово обучали людей, и именно образование помогло им встать на ноги после войны довольно быстро.

Мы также изучали опыт Германии, где образование взрослых весьма укоренилось в жизни государства. К примеру, немецкие народные университеты имеют более чем столетнюю традицию и огромную сеть (свыше 900 заведений). Конечно, в Украине такого ресурса и исторической традиции нет, но сейчас тема образования взрослых у нас развивается так стремительно, так интересно и инновационно, что у нас уже есть собственная экспертиза, которой можем делиться с миром.

Российское вторжение и вызовы, которые оно обусловило, только усугубило важность этой темы. Другие страны интересуются тем, как у нас работают центры образования для взрослых: Польша, Австрия охотно изучают наш опыт, восхищаются и хотят внедрять его у себя. Поэтому опыт других стран – это прекрасно, но и у нас есть чем поделиться. Они в восторге от того, как в Украине органично, просто и действенно развивается это направление.

Образование для взрослых меняет жизнь людей, и мы за этим постоянно наблюдаем. Это хороший инструмент для того, чтобы повышать уровень жизни и противостоять вызовам. Это изменения, на которые мы можем влиять и которые происходят благодаря нам.

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