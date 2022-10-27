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Общественные организации – сверхважная ячейка сильной страны. Как и чем живет второй фронт

Цей матеріал також доступний українською
Общественные организации – сверхважная ячейка сильной страны. Как и чем живет второй фронт

аналитик Вокс Украина
27.10.2022, 16:05

Война показала важность существования в Украине сильного общественного сектора, воюющего на волонтерском, экономическом и международном фронтах

Ценность существования и работы общественных организаций в стране больше всего познается во времена масштабных кризисов. С какими вызовами сталкиваются украинские ГО и как опыт пандемии COVID-19 помог им выстоять и продолжить работу во время полномасштабной войны с Россией?

Сложные испытания

Украинское общество за последние два года переживает масштабные кризисы один за другим. В 2020 году это была пандемия COVID-19 и вызванные ею карантинные ограничения невиданных ранее масштабов, а с 24 февраля текущего года полномасштабное вторжение России в Украину.

Кровавая война, развязанная северным соседом, унесла жизни тысяч украинцев, а миллионов граждан — лишила крова и безопасности. Она стала самым сложным испытанием как для Вооруженных сил Украины, героически защищающих нас на передовой, так и для гражданского общества, помогающего государству справляться с военными вызовами на других фронтах — волонтерском, экономическом, международном.

Так, волонтерские движения с первых дней войны взяли на себя львиную долю обязанностей государства по обеспечению войска. Ряд ОО направили усилия на помощь беженцам – эвакуировали, искали жилье и собирали для них гуманитарную помощь. Не менее важным направлением является аналитическая работа — сбор и документирование военных преступлений, подсчет ущерба от разрушений в результате боевых действий, надзор за работой власти и анализ эффективности расходования бюджетных средств.

Полномасштабное российское наступление с севера и с юга для многих стало неожиданностью, а от власти отсутствовало достаточное и понятное объяснение ситуации. Поэтому самый первый вызов, который преодолевали все украинцы и общественные организации в частности — это необходимость принимать решения и действовать в условиях бешеного напряжения и неопределенности.

Состояние постоянного стресса подпитывала тревога за себя и близких, усталость и недосыпание из-за воздушных тревог, ведь в любое время дня и ночи нужно быть готовым бежать в укрытие, а также постоянный поток новостей, вызывающих противоположные эмоции, — от подъема до тревоги и страха. Следовательно, одним из главных вызовов наряду с сохранением физической безопасности, стало сохранение психического равновесия и здравого ума.

COVID научил

Со схожими проблемами столкнулось большинство общественных организаций в Украине. По данным опроса Вокс Украина, в тройку наибольших вызовов работы ОО после 24 февраля вошли психологические нагрузки на команду, физическая опасность, а также организация работы в новых условиях.

Несмотря на весь ужас войны и постоянную опасность жизни, большинство (96%) украинских ОО продолжают работать после 24 февраля и только две заявили о временной остановке из-за нехватки финансирования и неактуальности деятельности в условиях войны. Однако ни одна опрошенная организация не сообщила, что прекращает работу навсегда.

Многие общественные организации наоборот — активизировали свою работу и добавили новые направления. Среди наиболее популярных – помощь гражданским и военным, распространение актуальной информации для украинской и иностранной аудитории, анализ данных о войне, борьба с дезинформацией.

Опыт работы во время пандемии COVID-19 с постоянными локдаунами и неопределенностью "закалил" общественные организации для работы в условиях масштабных кризисов, таких как война. Полезным оказался опыт организации дистанционной работы и продвижения результатов работы с помощью цифровых инструментов (например, видеоконференции в Zoom), а также навыки кризисного менеджмента и быстрого изменения фокуса деятельности для решения актуальных вопросов.

Полномасштабная война не только не убила общественный сектор Украины, но и еще раз показала важность работы общественных организаций в условиях кризиса.

А общественные организации, несмотря на все вызовы, доказали, что они могут быть надежными партнерами государства, помогая в принятии решений и решении неотложных проблем.

Статья предоставлена Вокс Украина

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волонтеры аналитика общественные организации общественный сектор помощь беженцам документирование военных преступлений убытки от войны
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