Обстрелы — это массовое насилие над психикой. Как защитить себя от влияния психотеррора
Моё сердце как пепел.
Мне больно за каждую жертву этой войны, это иногда невыносимо, и я задумалась, чего на самом деле хочет Россия, убивая гражданских, пытая пленных и уничтожая города? И как этому противостоять.
Вот немного размышлений как психолога, которые будут полезны для гражданских в первую очередь. Об этом уже много говорили, но ничего, я напомню:
Это не хаос. Это система. С точки зрения современной военной психологии, действия России — это классическая стратегия тотального психотеррора. Их цель — не просто победить физически. Их цель — уничтожить, сломать нас как коллективную личность.
Работает это так:
Системное насилие = атака на идентичность. Пытки, обстрелы, удары по больницам и школам — это не ошибки. Это технология стирания субъектности. В психологии это называется дегуманизационной практикой: жертву обесценивают, заставляют молчать и предать себя, чтобы превратить ее в объект.
Обстрелы — это массовое насилие над психикой. Это не только страх. Это попытка привить:
• выученную беспомощность ("ничего не имеет смысла");
• травму будущего ("нечего беречь");
• потерю горизонтов ("никогда не будет иначе").
Это форма масштабного психологического контроля.
Плен — лаборатория террора.
Я это видела лично. Они не хотели "раскрытия информации". Они хотели, чтобы мы предали себя. Чтобы кричали то, что они скажут. Чтобы почувствовали себя пустыми, без голоса, без смысла.
Но даже в самой темной точке можно сопротивляться — дыханием, словом, взглядом, иронией.
...
Это очень опасно, и я рада, что наше общество проявляет чрезвычайную стойкость, и будет еще более стойким, если осознает цели и средства врага.
Как этому противостоять — как психолог и как человек:
- Сохранять чёткое "я"
• Не определяй себя через страх, усталость или боль.
• Помни: твое имя, твоя история, твои ценности — неприкосновенны.
• Даже в нечеловеческих условиях можно оставаться человеком — и это сильнее, чем оружие.
2. Называть вещи своими именами.
• Это не "ужасы войны", это организованный террор.
• Это не "трагическая случайность", это методика насилия.
• Не давай им изменить язык. Слова — первая линия обороны психики.
3. Быть частью связи.
• Оставайся на связи с близкими, побратимами, своей громадой.
• Изоляция — главный союзник террора. Общность — его антагонист.
4. Строить будущее даже под обстрелами.
• Планируй, мечтай, работай, учись. Это не бегство от реальности — это ее восстановление.
• Каждый акт творчества, каждый смелый выбор — это ответный удар.
5. Учиться саморегуляции
• Разнообразные практики, контроль над телом, рефлексия — это не "слабость", а оружие.
• Человек, который умеет управлять собой, не может быть сломлен полностью.
Россия воюет против способности человека быть собой.
Но мы — уже выжили. Мы — уже сказали. Мы — ещё здесь. И это значит, что главное — мы уже выиграли.
Мы готовы сражаться за нашу землю и наши дома, за своих близких!
Потому что человек, который сохранил себя во время катастрофы, становится источником света, который не умирает, — даже во тьме.
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