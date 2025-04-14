Они хотят, чтобы мы предали себя. Россия воюет против способности человека быть собой

Моё сердце как пепел.

Мне больно за каждую жертву этой войны, это иногда невыносимо, и я задумалась, чего на самом деле хочет Россия, убивая гражданских, пытая пленных и уничтожая города? И как этому противостоять.

Вот немного размышлений как психолога, которые будут полезны для гражданских в первую очередь. Об этом уже много говорили, но ничего, я напомню:

Это не хаос. Это система. С точки зрения современной военной психологии, действия России — это классическая стратегия тотального психотеррора. Их цель — не просто победить физически. Их цель — уничтожить, сломать нас как коллективную личность.

Работает это так:

Системное насилие = атака на идентичность. Пытки, обстрелы, удары по больницам и школам — это не ошибки. Это технология стирания субъектности. В психологии это называется дегуманизационной практикой: жертву обесценивают, заставляют молчать и предать себя, чтобы превратить ее в объект.

Обстрелы — это массовое насилие над психикой. Это не только страх. Это попытка привить:

• выученную беспомощность ("ничего не имеет смысла");

• травму будущего ("нечего беречь");

• потерю горизонтов ("никогда не будет иначе").

Это форма масштабного психологического контроля.

Плен — лаборатория террора.

Я это видела лично. Они не хотели "раскрытия информации". Они хотели, чтобы мы предали себя. Чтобы кричали то, что они скажут. Чтобы почувствовали себя пустыми, без голоса, без смысла.

Но даже в самой темной точке можно сопротивляться — дыханием, словом, взглядом, иронией.

...

Это очень опасно, и я рада, что наше общество проявляет чрезвычайную стойкость, и будет еще более стойким, если осознает цели и средства врага.

Как этому противостоять — как психолог и как человек:

Сохранять чёткое "я"

• Не определяй себя через страх, усталость или боль.

• Помни: твое имя, твоя история, твои ценности — неприкосновенны.

• Даже в нечеловеческих условиях можно оставаться человеком — и это сильнее, чем оружие.

2. Называть вещи своими именами.

• Это не "ужасы войны", это организованный террор.

• Это не "трагическая случайность", это методика насилия.

• Не давай им изменить язык. Слова — первая линия обороны психики.

3. Быть частью связи.

• Оставайся на связи с близкими, побратимами, своей громадой.

• Изоляция — главный союзник террора. Общность — его антагонист.

4. Строить будущее даже под обстрелами.

• Планируй, мечтай, работай, учись. Это не бегство от реальности — это ее восстановление.

• Каждый акт творчества, каждый смелый выбор — это ответный удар.

5. Учиться саморегуляции

• Разнообразные практики, контроль над телом, рефлексия — это не "слабость", а оружие.

• Человек, который умеет управлять собой, не может быть сломлен полностью.

Россия воюет против способности человека быть собой.

Но мы — уже выжили. Мы — уже сказали. Мы — ещё здесь. И это значит, что главное — мы уже выиграли.

Мы готовы сражаться за нашу землю и наши дома, за своих близких!

Потому что человек, который сохранил себя во время катастрофы, становится источником света, который не умирает, — даже во тьме.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net