Обстріли — це масове насильство над психікою. Як вберегти себе від впливу психотерору
Моє серце як попіл.
Мені болить за кожну жертву цієї війни, це іноді нестерпно, і я задумалась, чого насправді хоче Росія, вбиваючи цивільних, катуючи полонених і знищуючи міста? І як цьому протистояти.
Ось трохи роздумів як психологині, що стануть у пригоді для цивільних передусім. Про це вже говорено багато, але нічого, я нагадаю:
Це не хаос. Це система. З погляду сучасної військової психології, дії Росії — це класична стратегія тотального психотерору. Їхня мета — не просто перемогти фізично. Їхня мета — знищити, зламати нас як колективну особистість.
Працює це так:
Системне насильство = атака на ідентичність. Катування, обстріли, удари по лікарнях і школах — не помилки. Це технологія стирання суб’єктності. У психології це називається дегуманізаційною практикою: жертву знецінюють, змушують мовчати та зрадити себе, щоб перетворити її на об’єкт.
Обстріли — це масове насильство над психікою. Це не лише страх. Це спроба прищепити:
• вивчену безпорадність ("нічого не має сенсу");
• травму майбутнього ("немає що берегти");
• втрату горизонтів ("ніколи не буде інакше").
Це форма масштабного психологічного контролю.
Полон — лабораторія терору.
Я це бачила особисто. Вони не хотіли "розкриття інформації". Вони хотіли, щоб ми зрадили себе. Щоб кричали те, що вони скажуть. Щоб відчули себе порожніми, без голосу, без сенсу.
Але навіть у найтемнішій точці можна чинити спротив — диханням, словом, поглядом, іронією.
...
Це дуже небезпечно, і я рада, що наше суспільство виказує надзвичайну стійкість, і буде ще більш стійким, якщо усвідомить цілі та засоби ворога.
Як цьому протистояти — як психологиня і як людина:
- Зберігати чітке "я".
• Не визначай себе через страх, втому чи біль.
• Пам’ятай: твоє ім’я, твоя історія, твої цінності — недоторканні.
• Навіть у нелюдських умовах можна залишатися людиною — і це сильніше за зброю.
2. Називати речі своїми іменами.
• Це не "жахи війни", це організований терор.
• Це не "трагічна випадковість", це методика насильства.
• Не давай їм змінити мову. Слова — перша лінія оборони психіки.
3. Бути частиною зв’язку.
• Залишайся у контакті з близькими, побратимами, своєю спільнотою.
• Ізоляція — головний союзник терору. Спільність — його антагоніст.
4. Будувати майбутнє навіть під обстрілами.
• Плануй, мрій, працюй, учись. Це не втеча від реальності — це її відновлення.
• Кожен акт творчості, кожен сміливий вибір — це удар у відповідь.
5. Вчитися саморегуляції.
• Різноманітні практики, контроль над тілом, рефлексія — це не "слабкість", а зброя.
• Людина, яка вміє керувати собою, не може бути зламана повністю.
Росія воює проти здатності людини бути собою.
Але ми — вже вижили. Ми — вже сказали. Ми — ще тут. І це означає, що головне — ми вже виграли.
Ми готові битися за нашу землю і наші домівки, за своїх рідних!
Бо людина, яка зберегла себе під час катастрофи, стає джерелом світла, що не вмирає, — навіть у мороці.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.