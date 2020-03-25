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25.03.2020, 11:03

Ограничения в связи с карантином. Что нужно знать и как защитить свои права

Ограничения в связи с карантином. Что нужно знать и как защитить свои права
экс-министр здравоохранения Украины

Во время карантина основные права и свободы ограничены, а за нарушение "антивирусного закона" можно сесть в тюрьму. Что нужно знать о новых правилах

Президент Владимир Зеленский подписал документы, направленные на противодействие распространению COVID-19. В Украине, как в большинстве европейских, а до того азиатских государств, карантин действительно частично ограничивает базовые права человека. 

Во-первых, свободу передвижения. Закрыты пункты пропуска на границах для всех видов транспорта, кроме автомобильного. Остановлено автобусное и железнодорожное сообщение между городами. В общественном транспорте ограничено количество пассажиров.

Во-вторых, ограничена свобода собраний. Любые политические и культурные мероприятия с участием более 10 человек - запрещены. 

В-третьих, право на вероисповедание: в храме может находиться одновременно не более 10 верующих. 

В-четвертых, ограничено право на предпринимательскую деятельность. Все, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций - под замком. 

Пятое: право на медицинскую помощь. Плановые операции отменили.

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За нарушение любого карантинного ограничения предусмотрен штраф. Для простых граждан - от 17 000 до 34 000 грн. Для должностных лиц штраф в разы больше - от 34 000 до 170 000 грн. При этом не забывайте, что местные власти вправе еще и дополнительные ограничения ввести.

Для чего это делается? Чтобы минимизировать количество контактов между людьми и предотвратить распространение нового коронавируса. Как показывает практика Китая, суровые карантинные меры его останавливают. И, как мы все увидели на примере Италии, промедление с объявлением карантина может привести к большому количеству больных и погибших. Поэтому важно соблюдать все ограничения.

Вот несколько практических советов с конкретными примерами. 

Скажем, ваш работодатель требует носить маску, и это является условием допуска к работе. В таком случае, согласно трудовому законодательству, он и должен обеспечить вас этим средством защиты.

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Если полицейский составляет на вас протокол за нарушение правил карантина, проследите, чтобы в документе обязательно указали, какое именно нарушение допущено и чем данное ограничение регулируется. Документ, статья, часть - должны быть указаны.

Отдельно хочу остановиться на обязательной изоляции. Людей, эвакуированных из стран, где распространена инфекция, в установленном порядке обязывают к изоляции. Подписав согласие, они будут нести ответственность, за несоблюдение предусмотрен штраф - от 17 000 до 34 000 грн.

Если же человек знает о собственном диагнозе и сознательно, не соблюдая правил, контактирует с другими, подвергая их опасности, - это грозит уголовной ответственностью. Наказание: от 50 000 грн штрафа до трех лет лишения свободы. Если же из-за действий нарушителя погибнут люди, либо будут нанесены значительные материальные убытки, например, расходы на лечение значительного количества больных, возможно лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Так, ограничения строгие. Но, как шутят в социальных сетях, мы впервые можем спасти мир, просто оставаясь дома в пижамах. 

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Украина и мир преодолеют эту пандемию, но насколько быстро и какой ценой, зависит от каждого из нас. 

Поэтому будьте сознательны, соблюдайте правила и законы, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Оригинал материала вышел на телеканале СТБ в программе "Вікна"

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Теги: карантин, как пережить кризис, карантин в украине, коронаврус
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