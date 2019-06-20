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20.06.2019, 08:09

Онлайн должен выходить в офлайн: топ-5 трендов Cannes Lions 2019

Онлайн должен выходить в офлайн: топ-5 трендов Cannes Lions 2019
CEO в Gres Todorchuk PR

Какие темы стали хедлайнерами Cannes Lions International Festival of Creativity в этом году

Топ-5 трендов Каннского фестиваля. День второй.

1. Офлайн

Кейс американсого телесериала "Игра Престолов" - Кладбище престолов. К окончанию саги, ее создатели открыли РЕАЛЬНОЕ кладбище. 35 могил, 2000 м². Каждая могила не только была подписана именем героя телесериала, но и отображала, какой смертью он умер. Результат - толпы зрителей, пришедших "попрощаться" со своими любимыми персонажами.

Снова и снова Канны доказывают, что онлайн обязательно должен выходить офлайн. Что любой зритель хочет взаимодействия, встречи с брендом, хочет вместе пережить впечатления. Привет, Музей новостей и Парк коррупции!

2. Искусство, которое влияет. 

Сегодня в Каннах бурно встречали Альфонсо Куарона. Знаменитый режиссер рассказывал о том, как его оскароносный фильм "Рома" (10 номинаций на кинопремию Оскар) стал, к тому же, началом мощнейшего социального движения по защите прав домашней прислуги. Благодаря фильму, на проблему признания тяжелого труда и прав домработниц обратили внимание в высших эшелонах власти сразу нескольких стран. 

Еще один очень крутой кейс родом из Пакистана. Здесь пропадает более 3000 детей ежегодно. Чтобы привлечь внимание к проблеме, изображения пропавших детей нанесли на грузовики, которые традиционно расписывают цветочными орнаментами или портретами знаменитостей. За четыре недели нашли три ребенка и, конечно, получили всемирное освещение в сми.

3-4. Коллаборации и технологии.

Два слова, которые в Каннах звучат на каждой лекции. Коллаборации с сильными командами из совершенно других сфер дают вам новые возможности.

Не пытайтесь делать все своими силами, не замыкайте все функции на своей команде, максимально вовлекайте самых разных специалистов, и тогда результат превзойдет ожидания.

Помню кейс из дизайн-мышления, когда в группу по разработке глазных капель привлекали балерину. Технологии присутствуют в каждом втором кейсе. В Каннах считают, что в каждой команде, вне зависимости от рода деятельности, должны быть инженеры.

5. Права женщин.

Об этом говорят постоянно. Вчера со сцены прозвучали слова "будущее за женщинами", его встретили овациями. Сегодня награждение в режиссуре началось с факта "Только 40% всех роликов снимают женщины". И очень трогательного видео о "сестре Моцарта". А вы говорите, туристический бренд.

Источник - блог автора

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Теги: Cannes Lions International Festival of Creativity
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