Как Саакашвили сужает возможности для маневра грузинским властям

Вчерашнее выступление в суде Михаила Саакашвили в очередной раз поставило нашу власть в, мягко говоря, крайне неудобное положение. Возмущение, неприятие и чувство элементарного сострадания – практически все ментально здоровые люди испытали хотя бы одну из этих эмоций. Разумеется, некоторые по разным причинам постарались подавить эту реакцию в себе или, по меньшей мере, не показывать ее публично. Не говорю уже о дипломатическом скандале с центральной страной сегодняшнего мира.

Парадокс состоит в том, что для того, чтобы нанести нынешней власти удар такой силы, Саакашвили достаточно просто показать себя широкой аудитории и больше ничего не надо делать. И вот у меня вопрос. Политика, как известно, вещь циничная, но даже с позиций циничного расчета этой власти, как может Саакашвили, отправленный на лечение, нанести этой власти больший вред, чем Саакашвили, находящийся в таком состоянии в заключении.

И вот тут нужно оговориться: речь идет о власти, а власть в Грузии – это БИ и его ближний круг с бекофисом. Правительство – это исполнители. Исполнители, которые сегодня больше вредят этой власти. Понятно и то, что БИ будет держать этот оркестр, пока совсем не прижмет. Но вопрос – разве еще не прижало?

Коридор возможностей для маневра у БИ все сужается, а возможностей для перерождения Савла в Павла остается все меньше. Может случиться так, что замена правительства не принесет ожидаемого эффекта, и тогда выбраться из этой ситуации для БИ будет крайне проблематично. Хотя уже очень проблематично.

Переформатирование региона продолжается уже давно. На чьей стороне сила и ресурсы, очевидно. Ну, а такой пустяк, как отсутствие в Грузии адекватной оппозиции, вряд ли может помешать стратегии США в регионе. РФ здесь не должно быть, потому что не должно быть. Как и в других местах. Все остальное – детали и тюнинг. А вопрос об освобождении Саакашвили, как бы этого ни хотелось нашей власти, уже стал ключевым маркером в этой истории.

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