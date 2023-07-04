UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как Саакашвили сужает возможности для маневра грузинским властям

Цей матеріал також доступний українською
Как Саакашвили сужает возможности для маневра грузинским властям

Политолог (Грузия)
04.07.2023, 09:02

Освобождение бывшего президента – ключевой маркер команды Бидзины Иванишвили.

Вчерашнее выступление в суде Михаила Саакашвили в очередной раз поставило нашу власть в, мягко говоря, крайне неудобное положение. Возмущение, неприятие и чувство элементарного сострадания – практически все ментально здоровые люди испытали хотя бы одну из этих эмоций. Разумеется, некоторые по разным причинам постарались подавить эту реакцию в себе или, по меньшей мере, не показывать ее публично. Не говорю уже о дипломатическом скандале с центральной страной сегодняшнего мира.

Парадокс состоит в том, что для того, чтобы нанести нынешней власти удар такой силы, Саакашвили достаточно просто показать себя широкой аудитории и больше ничего не надо делать. И вот у меня вопрос. Политика, как известно, вещь циничная, но даже с позиций циничного расчета этой власти, как может Саакашвили, отправленный на лечение, нанести этой власти больший вред, чем Саакашвили, находящийся в таком состоянии в заключении.

И вот тут нужно оговориться: речь идет о власти, а власть в Грузии – это БИ и его ближний круг с бекофисом. Правительство – это исполнители. Исполнители, которые сегодня больше вредят этой власти. Понятно и то, что БИ будет держать этот оркестр, пока совсем не прижмет. Но вопрос – разве еще не прижало?

Коридор возможностей для маневра у БИ все сужается, а возможностей для перерождения Савла в Павла остается все меньше. Может случиться так, что замена правительства не принесет ожидаемого эффекта, и тогда выбраться из этой ситуации для БИ будет крайне проблематично. Хотя уже очень проблематично.

Переформатирование региона продолжается уже давно. На чьей стороне сила и ресурсы, очевидно. Ну, а такой пустяк, как отсутствие в Грузии адекватной оппозиции, вряд ли может помешать стратегии США в регионе. РФ здесь не должно быть, потому что не должно быть. Как и в других местах. Все остальное – детали и тюнинг. А вопрос об освобождении Саакашвили, как бы этого ни хотелось нашей власти, уже стал ключевым маркером в этой истории.

Читайте также
Что будет, если мы проиграем – ответ Западу

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
арест СаакашвилиБидзина Иванишвили﻿
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 