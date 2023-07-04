RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як Саакашвілі заганяє в кут грузинську владу

Этот материал также доступен на русском
Як Саакашвілі заганяє в кут грузинську владу

Політолог (Грузія)
04.07.2023, 09:02

Звільнення колишнього президента – ключовий маркер команди Бідзіни Іванішвілі.

Учорашній виступ у суді Міхеіла Саакашвілі в черговий раз поставив нашу владу у, м'яко кажучи, вкрай незручне становище. Обурення, неприйняття та почуття елементарного співчуття – практично всі ментально здорові люди зазнали хоча б однієї з цих емоцій. Зрозуміло, деякі з різних причин постаралися придушити цю реакцію у собі чи, щонайменше, не показувати її публічно. Не кажу вже про дипломатичний скандал із центральною країною сьогодення.

Парадокс полягає в тому, що для того, щоб завдати нинішній владі удару такої сили, Саакашвілі достатьо просто показати себе широкій аудиторії і більше нічого не треба робити. І ось у мене питання. Політика, як відомо, річ цинічна, але навіть з позицій цинічного розрахунку цієї влади, як може Саакашвілі, відправлений на лікування, завдати цій владі більшої шкоди, ніж Саакашвілі, який перебуває в такому стані в ув'язненні.

І ось тут треба зауважити: йдеться про владу, а влада у Грузії – це БІ та його ближнє коло з бекофісом. Уряд – це виконавці. Виконавці, які сьогодні більше шкодять цій самій владі. Зрозуміло й те, що БІ триматиме цей оркестр доти, доки зовсім не притисне. Але питання – хіба ще не притиснуло?

Коридор можливостей для маневру у БІ дедалі звужується, а можливостей для переродження Савла в Павла залишається дедалі меншим. Може так статися, що заміна уряду не принесе очікуваного ефекту, і тоді вибратися з цієї ситуації для БІ буде вкрай проблематично. Хоча вже вкрай проблематично.

Переформатування регіону триває вже давно. На чиєму боці сила та ресурси, очевидно. Ну, а така дрібниця, як відсутність у Грузії адекватної опозиції, навряд чи може перешкодити стратегії США в регіоні. РФ тут не має бути, тому що не має бути. Як і в інших місцях. Усе інше – деталі та тюнінг. А питання про звільнення Саакашвілі, як би цього не хотілося нашій владі, вже стало ключовим маркером у цій історії.

Читайте також
Що буде, якщо ми програємо – відповідь Заходу

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Міхеіл СаакашвіліБідзіна Іванішвілі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 