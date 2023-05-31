От оправданий до обвинений. Как изменилась риторика "хороших россиян"

Мы проводили исследования, где анализировали риторику 100 наиболее популярных публичных критиков Путина с 2014-го и по сей день. И показали, что "хороший россиянин" заканчивается на глубине поиска в гугл. Что в конце концов "хороший россиянин" это не совсем правильная классификация. Россиянин или полезен, если приближает нашу победу, или не полезен, если не приближает.

Яркое свидетельство – скандал, который сейчас разворачивается с Шендеровичем и Альбац, которые, кстати, в нашем исследовании были не самые плохие. Маски сброшены и уже прямо озвучивается, что они думают об Украине. Что нам заплатила деньги канадская диаспора и мы кенселим россиян, ни в чем не повинных.

Более того, все чаще распространяется нарратив одинаковых страданий, приравнивание жертвы украинцев и жертвы россиян. Следовательно, либеральное сообщество начинает уже требовать отмены санкций, план Маршалла для России и так далее. Причем свои месседжи более полугода они целенаправленно выпускают с англоязычными субтитрами и таргетируют на западную аудиторию.

Однако и на этом они не останавливаются. В настоящее время разворачивается еще один показательный скандал. Моя коллега по Радио Культура Елена Гусейнова была приглашена на большой фестиваль в Эстонии. Однако она сразу сказала организаторам, что если будут задействованы "хорошие россияне", не будет выступать. И отказалась. В результате с подачи приглашенных россиян Елену обвинили в шантаже и недемократичности. И так повсюду, где украинцев пытаются посадить за один стол с культурными, научными или другими деятелями на международных публичных мероприятиях.

Плохо то, что Запад ищет этих россиян, хочет на них опереться. А они хотят выехать на нас и получить власть в России. Для Украины же они ничего хорошего не хотят.

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