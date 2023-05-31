Від виправдань до звинувачень. Як "хороші росіяни" виїжджають на українцях

Ми проводили дослідження, де аналізували риторику 100 найбільш популярних публічних критиків Путіна з 2014-го і дотепер. І показали, що "хороший росіянин" закінчується на глибині пошуку в гугл. Що зрештою "хороший росіянин" це не зовсім правильна класифікація. Росіянин або корисний, якщо наближає нашу перемогу, або не корисний, якщо не наближає.

Яскраве свідчення – скандал, який зараз розгортається з Шендеровичем і Альбац, які, до речі, в нашому дослідженні були не найгірші. Маски скинуті і вже прямо озвучується, що вони думають про Україну. Що нам заплатила гроші канадська діаспора і ми кенселимо росіян, які ні в чому не винні.

Ба більше, все частіше поширюється наратив однакових страждань, прирівнювання жертви українців і жертви росіян. Відтак ліберальна спільнота починає вже вимагати скасування санкцій, план Маршалла для Росії тощо. Причому свої меседжі більш ніж пів року вони цілеспрямовано випускають з англомовними субтитрами і таргетують на західну аудиторію.

Однак і на цьому вони не зупиняються. Наразі розгортається ще один показовий скандал. Моя колега з Радіо Культура, Олена Гусейнова була запрошена на літературний фестиваль в Естонії. Однак вона одразу сказала організаторам, що якщо будуть залучені "хороші росіяни", не виступатиме. І відмовилася.

В результаті з подачі росіян Олену звинуватили в шантажі і недемократичності. І так всюди, де українців намагаються посадити за один стіл із культурними, науковими чи іншими діячами на міжнародних публічних заходах.

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Погано те, що Захід шукає цих росіян, хоче на них спертися. А вони хочуть виїхати на нас і отримати владу в Росії. Для України ж вони нічого хорошого не хочуть.

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