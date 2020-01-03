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03.01.2020, 15:05

Отличный ролик, господин президент. Но зачем вы снова врете

Отличный ролик, господин президент. Но зачем вы снова врете
экс-директор по развитию Work.ua, основатель рекрутингового агентства "Борщ"

Ваша речь - не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница", кто запускает салют по Москве и селфится на Красной площади

Почему вы нас так не любите? Этот вопрос так волнует Зеленского, что он даже в новогоднюю речь включил слова о 25%, которые его не воспринимают. Потому что вы врете, Владимир Александрович. Мы – европейски ориентированное меньшинство самодостаточных людей. А в Европе не принято врать.

Вы записали отлично снятый ролик. Очень технологичный. Прекрасная работа режиссера и актеров. Вы тоже сыграли выше всяких похвал. Если бы мы не знали, что вы отпустили тех, кто расстреливал Майдан, поздравили с Новым годом Путина, а завтра примете на шею дырявому украинскому бюджету Донбасс на условиях Кремля, мы могли бы вам даже поверить. Настолько убедителен был ваш вкрадчивый баритон. Браво!

Но в ролике вы врете, господин президент. Вы говорите о том, что бандеровцы и ватники должны примириться. А мы не понимаем, почему примирение должно быть за наш счет? Почему патриот и малоросс для вас, президента Украины, одинаковые? Почему все, что важно нам: украинская церковь, украинский язык, памятники украинским героям, вы объявляете неважным? Вы ведь давно озабочены проблемой 25% и прекрасно знаете, что для нас такое "сойтись посередине" неприемлемо. Что мы не отдадим своих героев и не купимся на красивые слова. Почему же, зная, что для нас такой компромисс невозможен, вы его предлагаете?

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Объяснение только одно. Вы снова врете. Ваша речь не сшивала Украину, как вы хотели представить. Никакой вы не миротворец и не объединитель нации. Ваша речь написана не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница". Кто запускает салют по московскому времени, смотрит "Иронию судьбы" и пилит селфики на Красной площади.

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В своей новогодней речи вы сознательно возмутили 25% призывами забыть наш язык и ценности для того, чтобы углубить раскол между вашими противниками и лоялистами. Потому что, чем выше градус напряжения в обществе, тем тяжелее донести до ваших сторонников очевидные факты состоянии экономики, узурпации власти, развороту в сторону интеграции с Россией.

Вы говорили, что не такой как все политики. Действительно. Так цинично, как врете для достижения своих целей вы, не врал еще ни один президент.

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Теги: Владимир Зеленский, сергей марченко, поздравление зеленского с новым годом
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