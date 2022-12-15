UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Падение русской недоимперии

Цей матеріал також доступний українською
Падение русской недоимперии

журналист, военный корреспондент, соиздатель альманаха Искусство войны
15.12.2022, 17:02

Недоимперия, которая еще 30 лет назад владела значительной частью мира и была монополистом в космосе, превращается в маленькое некрасивое чудовище

Пятьсот лет назад миром владела сверхмощная империя — одна из крупнейших в истории человечества вообще. Ее флот владел всеми морями, а кто владел морями — тот владел миром.

Благодаря самому мощному флоту, империя в эпоху Великих открытий открыла и колонизировала мыс Доброй Надежды, Мадагаскар, Маврикий, морской путь в Аравию и Персию, Цейлон, Гоа, часть Индии и назначила там своего вице-губернатора. Чуть ли не полностью покорила или вырезала побережье Африки, вся Северная Африка была под ее властью, Бразилия принадлежала ей полностью, как и часть Мезоамерики и Южной Америки. Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау – сюда империя пыталась пробить "сухопутный коридор". Острова Зеленого Мыса, почти все ключевые архипелаги, Тимор – это были ее владения.

Представить в 1525-м, скажем, году падение этой империи было совершенно немыслимо. Сейчас же – это маленькая симпатичная демократическая, очень красивая тихая держава на западной окраине Европы с одним из наибольших уровней безработицы. Называется Португалия.

Сто лет спустя, в результате Иберийской унии, соседняя Испания, как бы россияне сказали сейчас — на "добровольном референдуме", — объединила в себя Португалию и, соответственно, сама стала самой могущественной империей мира, владеющей всеми морями. Непобедимая армада, война с Голландией, это все.

В результате непотопляемая армада булькнула в шторм, за ней булькнула и Испанская сверхдержава. Теперь это хорошая доброжелательная, относительно демократическая страна на южной окраине Европы с достаточно высоким уровнем безработицы.

Еще через сто лет планетарной сверхдержавой стала Голландия. Отжавшая у Португалии Бразилию, основала на Манхэттене Новую Голландию и Нью-Йорк, изначально называвшийся Новым Амстердамом, — вы же знаете, что "доллар" – это искаженный "талер" — и, по факту, Соединенные Штаты Америки, утопила остатки испанских армад. Ее Вест-Индская компания стала основой монополии и стратегии ведения бизнеса на ближайшие несколько сотен лет, и моря принадлежали ей нераздельно. Теперь это симпатичное богатое успешное государство на северной окраине Европы.

Потом была Британская империя, над которой никогда не заходило солнце в прямом смысле этого слова, пожалуй, уже самая могущественная империя на планете, ее Ост-Индская компания, невиданный до этого монстр-монополист, владевший всем — вот вообще всем — и мировое господство в течение нескольких сотен лет.

Изменившийся мир британцы осознали сами, одними из первых сами отказались от своей имперскости, дали всем мир и свободу. И теперь это по-прежнему одна из ведущих мировых держав — но маленькая островная страна.

Была еще Бельгия, устроившая в Конго такой геноцид, что его до сих пор никто не переплюнул — ни Гитлер, ни Сталин, ни Пол Пот, ни даже Мао с Кимом. Король Леопольд Второй очень тихо и без шума вырезал в Конго 15 млн человек! И долгое время об этом никто вообще не знал. Даже Бельгия долгое время об этом не знала – Конго было фактически частной страной Леопольда, а не Бельгии.

Было это позавчера. Вот, почти буквально — в начале XX века, почти во время Первой мировой войны уже.

Пять лет тому назад. Лишь пять лет назад. Еще одна недоимперия совершала 90% запусков в космос. Разговоры о том, что она может быть подвинута с первого места, вызвали у надутых трех толстяков гомерический хохот и шутки о батутах. Ну и плюс сухопутный коридор, крейсер, аналогов которому нет, и вот это все.

В российском сегменте МКС из модуля Soyuz MS-22 происходит утечка тосола из системы охлаждения. Тосола!

Карма – это не только вредное явление, но еще и большое чувство юмора. Мини-метеорит мог бы пробить солнечную панель – и тогда это была бы нормальная достойная инженерная поломка. Мог бы сломаться какой-нибудь ультрачастотный квантовый бластер — достойно, с кем не бывает. Мог бы сбиться с курса частный Crew Dragon во время стыковки — ну случается.

Но у россиян мог потечь только тосол из летучей печи с дровами – и ничего другого потечь там не могло в принципе.

Ну разве что дырку дрелью в обшивке просверлить и жвачкой заклеить. Или система вакуумной очистки туалета могла выйти из строя, и космонавтам придется справлять нужду в окошко. Ну или забить кувалдой гироскопы вверх ногами — и "кажется, что-то пошло не так". Или булькнуть в океан новейший спутник Минобороны, выведенный на орбиту всего два месяца назад и предназначенный для спутниковой разведки на территории Украины. Ну или, или…

Мы с вами наблюдаем, как недоимперия, еще 30 лет назад владевшая, однако, половиной Европы, Африки, да и вообще значительной частью мира, а всего пять лет назад была монополистом в космосе, превращается в маленькое некрасивое, недемократическое, но, слава Господи, — безопасное из-за своей несуразности для соседей чудовище на восточных задворках Европы.

Без красивых домов Порто, без тюльпанов Утрехта, без средневековых улиц Брюгге и без Йоркширского пирога с гиннессом Юнион Джека. С мобиками и ржавыми танками.

Рогозин, у тебя тосол из радиатора вытек. Счастливого пути.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
космос российская империя россия террорист бабченко аркадий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 