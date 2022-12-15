Падение русской недоимперии

Пятьсот лет назад миром владела сверхмощная империя — одна из крупнейших в истории человечества вообще. Ее флот владел всеми морями, а кто владел морями — тот владел миром.

Благодаря самому мощному флоту, империя в эпоху Великих открытий открыла и колонизировала мыс Доброй Надежды, Мадагаскар, Маврикий, морской путь в Аравию и Персию, Цейлон, Гоа, часть Индии и назначила там своего вице-губернатора. Чуть ли не полностью покорила или вырезала побережье Африки, вся Северная Африка была под ее властью, Бразилия принадлежала ей полностью, как и часть Мезоамерики и Южной Америки. Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау – сюда империя пыталась пробить "сухопутный коридор". Острова Зеленого Мыса, почти все ключевые архипелаги, Тимор – это были ее владения.

Представить в 1525-м, скажем, году падение этой империи было совершенно немыслимо. Сейчас же – это маленькая симпатичная демократическая, очень красивая тихая держава на западной окраине Европы с одним из наибольших уровней безработицы. Называется Португалия.

Сто лет спустя, в результате Иберийской унии, соседняя Испания, как бы россияне сказали сейчас — на "добровольном референдуме", — объединила в себя Португалию и, соответственно, сама стала самой могущественной империей мира, владеющей всеми морями. Непобедимая армада, война с Голландией, это все.

В результате непотопляемая армада булькнула в шторм, за ней булькнула и Испанская сверхдержава. Теперь это хорошая доброжелательная, относительно демократическая страна на южной окраине Европы с достаточно высоким уровнем безработицы.

Еще через сто лет планетарной сверхдержавой стала Голландия. Отжавшая у Португалии Бразилию, основала на Манхэттене Новую Голландию и Нью-Йорк, изначально называвшийся Новым Амстердамом, — вы же знаете, что "доллар" – это искаженный "талер" — и, по факту, Соединенные Штаты Америки, утопила остатки испанских армад. Ее Вест-Индская компания стала основой монополии и стратегии ведения бизнеса на ближайшие несколько сотен лет, и моря принадлежали ей нераздельно. Теперь это симпатичное богатое успешное государство на северной окраине Европы.

Потом была Британская империя, над которой никогда не заходило солнце в прямом смысле этого слова, пожалуй, уже самая могущественная империя на планете, ее Ост-Индская компания, невиданный до этого монстр-монополист, владевший всем — вот вообще всем — и мировое господство в течение нескольких сотен лет.

Изменившийся мир британцы осознали сами, одними из первых сами отказались от своей имперскости, дали всем мир и свободу. И теперь это по-прежнему одна из ведущих мировых держав — но маленькая островная страна.

Была еще Бельгия, устроившая в Конго такой геноцид, что его до сих пор никто не переплюнул — ни Гитлер, ни Сталин, ни Пол Пот, ни даже Мао с Кимом. Король Леопольд Второй очень тихо и без шума вырезал в Конго 15 млн человек! И долгое время об этом никто вообще не знал. Даже Бельгия долгое время об этом не знала – Конго было фактически частной страной Леопольда, а не Бельгии.

Было это позавчера. Вот, почти буквально — в начале XX века, почти во время Первой мировой войны уже.

Пять лет тому назад. Лишь пять лет назад. Еще одна недоимперия совершала 90% запусков в космос. Разговоры о том, что она может быть подвинута с первого места, вызвали у надутых трех толстяков гомерический хохот и шутки о батутах. Ну и плюс сухопутный коридор, крейсер, аналогов которому нет, и вот это все.

В российском сегменте МКС из модуля Soyuz MS-22 происходит утечка тосола из системы охлаждения. Тосола!

Карма – это не только вредное явление, но еще и большое чувство юмора. Мини-метеорит мог бы пробить солнечную панель – и тогда это была бы нормальная достойная инженерная поломка. Мог бы сломаться какой-нибудь ультрачастотный квантовый бластер — достойно, с кем не бывает. Мог бы сбиться с курса частный Crew Dragon во время стыковки — ну случается.

Но у россиян мог потечь только тосол из летучей печи с дровами – и ничего другого потечь там не могло в принципе.

Ну разве что дырку дрелью в обшивке просверлить и жвачкой заклеить. Или система вакуумной очистки туалета могла выйти из строя, и космонавтам придется справлять нужду в окошко. Ну или забить кувалдой гироскопы вверх ногами — и "кажется, что-то пошло не так". Или булькнуть в океан новейший спутник Минобороны, выведенный на орбиту всего два месяца назад и предназначенный для спутниковой разведки на территории Украины. Ну или, или…

Мы с вами наблюдаем, как недоимперия, еще 30 лет назад владевшая, однако, половиной Европы, Африки, да и вообще значительной частью мира, а всего пять лет назад была монополистом в космосе, превращается в маленькое некрасивое, недемократическое, но, слава Господи, — безопасное из-за своей несуразности для соседей чудовище на восточных задворках Европы.

Без красивых домов Порто, без тюльпанов Утрехта, без средневековых улиц Брюгге и без Йоркширского пирога с гиннессом Юнион Джека. С мобиками и ржавыми танками.

Рогозин, у тебя тосол из радиатора вытек. Счастливого пути.

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