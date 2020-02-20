Перестаньте истерить и оставьте людей в покое. Коронавирус не летает по воздуху

Хотелось обратиться "братья и сестры", но у меня такое ощущение, что братья и сестры в нашей стране закончились. Мораль и интеллект тоже закончился. Люди, что вы творите? Что происходит?

К нам приезжают абсолютно здоровые наши соотечественники. Без какого-либо симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху. Он передается при тесном контакте с реально больным человеком. Никакой угрозы никому нет.

Читайте также - Коронавирус наступает: несколько слов о профилактике и лечении

Мы должны были протянуть руку помощи, сказать: "Везите к нам, мы создадим все условия, люди и так натерпелись, мы им поможем". Как вам не стыдно?

Поэтому, искренне призываю: прекратите панику, которая недостойна цивилизации. И вообще, ничего недостойна. Где ваша вера? Мораль? Нравственность? Я б еще понял, если бы возмущались врачи, которые за нищенские деньги должны оказывать людям помощь и каждый день рисковать жизнью.

Но, в основном, возмущаются обыватели, которым на этих врачей всю жизнь плевать. Поэтому, наберитесь, пожалуйста, хоть чуть-чуть мозгов. Возьмите себя в руки. Оставьте эту ситуацию в покое. Занимайтесь своими детьми и своей безопасностью.

Читайте также - Коронавирус наступает: 2019-nCoV убивает не только людей

Подумайте о том, как правильно делать профилактику острых респираторных вирусных инфекций. Почитайте, поинтересуйтесь, что такое местный иммунитет, как проветривать помещение и поддерживать правильную температуру и влажность, как гулять с детьми, как привиться от гриппа. Это пусть вас волнует.

Обращаю внимание: все истерики по поводу того, что рядом с нами разместили людей из Китая и поэтому мы умрем - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и отсутствия морали.

Оригинал - блог автора