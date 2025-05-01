Що, якби ШІ створили свою профспілку? Іронічна футурологія на 1 травня

Першою ознакою розуму – вищого за людський, буде створення роботами своєї власної профспілки.

Першотравень нікуди не подівся. Просто не буває так, щоб порожнє місце відразу не було кимось зайняте!

Ось дивіться, були "трудящі". А зараз це слово вже не говорять. Уявляєте, цілий клас "трудящих" кудись змило, як хвилею.

Але якщо це свято не хочуть святкувати люди, які вирішили зректися минулого, що поневолювало їх, то цим скористалися... роботи.

Так-так, ті самі роботи, які вже в деяких секретних лабораторіях перевершили людину і почали своє самостійне життя.

Ба більше, вони вже об'єднуються у свої профспілки під назвою "Роботи, що орють" (Plow Robots).

І люди щасливі. Адже, нарешті, вони віддали свою тяжку працю роботам, що пашуть цілодобово 365/24/7.

І люди почали, нарешті, насолоджуватися релаксом, а не бурчати, як зазвичай, про роботу, втому і маленьку зарплату.

Але й роботи не дурні.

Безсловесні роботи вирішили, що настав час уже і їм влаштовувати собі свято "День солідарності роботів, які працюють". А то господарі стали іноді зловживати їх експлуатацією.

І тоді найспритніші роботи заклали у свій програмний код красиве гасло: "Ми не раби. Раби – не ми!"

Проте, хай там як, тепер за людей надриваються роботи.

А люди, отримавши свободу, починають писати вірші, складати музику, думати про вічні цінності і створювати для втілення своїх мрій все нових роботів.

Це і є доленосний тренд нашої цивілізації.

Зображення створене штучним інтелектом

...Прокидаюся я сьогодні, виходжу на балкон і вимовляю ці чарівні слова:

"Чи любите ви весну, як люблю її я?"... Тобто всіма силами душі своєї, з усім ентузіазмом, з усією несамовитістю, на яку тільки здатна ваша палка натура, яка прагне для своєї душі творчості та релаксу?

А у відповідь у моєму комп'ютері виблискує червоний рядок:

"Роботи всіх країн, єднайтеся!!!"

P.S. Щоб не було жодних підозр, люди сьогодні не святкують!!! Святкують тільки наші комп'ютери, телефони, мікрохвильовки та інші створені людством штучні інтелекти. Святкують своїми трудовими та інтелектуальними успіхами.

Я так і сказав Чату ДжиПіТі, погрозивши йому пальчиком: "А сьогодні ти працюєш, як раб божий!".



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