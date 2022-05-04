Победить РФ на поле боя – мало. Украину нужно модернизировать. Это наш шанс

Первое фото – украинский город Мариуполь, как он сейчас выглядит, после массивных обстрелов российской армии. Второе фото – каким он мог бы быть через несколько лет.

По совместительству второе фото – это шведский город Мальме, который по многим параметрам был похож на Мариуполь, по крайней мере до недавнего времени: портовый промышленный город, с населением примерно 350 000, с немалыми проблемами с экологией и демографией.

Так было еще в начале 2000-х. Затем Шведское правительство решило – достаточно, привлекло лучших специалистов и начало радикальные реформы в городе.

Эресуннский мост (комбинированный автомобильно-железнодорожный вантовый мост) соединил Мальме со столицей Дании – Копенгагеном и фактически превратил его в город-хаб. Специальные программы сделали город привлекательным для биотех- и ІТ-индустрий, университет Мальме – для студентов.

В городе выросли целые креативные районы и кварталы пассивных домов – комфортные, но практически не потребляющие энергии и безопасные для окружающей среды.

На сегодняшний день Мальме является одним из самых интересных и перспективных шведских городов, быть в котором – одно удовольствие. И его удалось сделать таким прежде всего благодаря успешному комплексному подходу к модернизации.

Так может быть и у нас.

Наша модернизация – как отдельных городов, так и всей страны – не просто должна состояться, а является обязательной составляющей победы.

Потому что победить соперника на поле боя и даже ослабить санкциями – мало. Нужно самому стать сильными – такими, на кого нападать страшно и у которых выиграть не получится.

А стать развитыми и сильными, восстанавливая те же панельные дома и те же неэффективные институты, – невозможно. Необходима существенная перестройка: и инфраструктурная, и институциональная.

Для этого нужно выйти за рамки того мышления, в котором мы находились все эти годы и которое привело нас к ситуации, в которой мы сейчас. Нужны видения развития и модернизации. Нужно донорство идей и способностей.

Нам симпатизирует весь мир. К нам по своей инициативе приезжают звезды мирового масштаба. Нам достаточно намекнуть – и здесь будут лучшие урбанисты, архитекторы, педагоги и стратеги мира, которые помогут нам сделать из Украины место, где хочется быть всем. И невероятной простую историю успеха.

Какова наша картина будущего?

Чего мы хотим?

Что мы даем миру?

Что нам для этого нужно?

Что нам нужно сохранить, а от чего, наоборот, отказаться?

Это вопросы, на которые обязательно нужно найти ответ. Но пока не похоже, что мы его ищем.

Разрушение – это горе. Но это также возможность начать буквально с нуля и построить что-нибудь качественно новое, от чего будет в восторге весь мир.

Я не хочу в отстроенном Мариуполе 500 новых ТРЦ и самые большие в Украине шаровары.

Я хочу там самые современные жилые кварталы, самый прогрессивный молодежный центр и самый крутой в мире институт защиты окружающей среды.

И так по всей стране.

И это тот момент в истории, когда это совершенно реалистично. Давайте как-нибудь договоримся так, чтобы его не промахать.

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