В Украине образование находится в электоральной ловушке — от выборов до выборов. И это необходимо изменить

Любая система будет устойчивой, если имеет как минимум три точки опоры, как в физике. Если речь идёт о реформе НУШ (Новая украинская школа), то это:

Качественно выстроенная сеть образовательных учреждений: обособленные лицеи с достаточным количеством детей, учителей и профилей. Адекватные учебные программы, чтобы дети не были перегружены и изучали то, что им нравится и чем они хотят заниматься. Учителя — качественно подготовленные, гибкие и высокооплачиваемые. Несмотря ни на что, мы обязаны повысить заработную плату учителям. Я понимаю, что идёт война — деньги тратятся на нашу защиту. Тогда это должно стать одним из первых решений, как только наконец наступит мир.

Если будет обеспечен только один или два пункта — система рухнет.

Почему у реформы профильного среднего образования больше вызовов?

В первых-четвертых классах реформа была относительно проще, поскольку речь шла прежде всего о новых подходах к преподаванию, подготовке учителей к этим подходам, коммуникации.

В пятых-девятых классах вызовов стало больше, так как дети переходили в базовую школу, на второй уровень, к обучению с разными преподавателями, разными предметами, оборудованием. К этому добавились пандемия и полномасштабная война.

В то же время в десятых-двенадцатых классах речь идёт не только о новых программах, но и о принципиально ином месте, где ребёнок будет получать образование.

На мой взгляд, даже если бы не было реформы НУШ, нам стоило бы задуматься, в каких учреждениях учатся дети после девятого класса, по каким программам и насколько это эффективно.

Зачем образованию нужны изменения?

Понятно, что маленький ребёнок должен учиться как можно ближе к месту проживания. Но чем старше ребёнок, тем больше мы должны двигаться от доступности к качеству. Нельзя предоставить качественное профильное образование ребёнку, который учится в старших классах маленькой школы, где не хватает учителей.

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Говорю это из личной практики. У меня более 20 лет педагогического стажа. Я работал и в одном из сильнейших в Украине городских научных лицеев, и был директором сельской школы. И я знаю разницу в уровнях, кадровые проблемы, перегрузку старшеклассников и отсутствие профильности.

Именно поэтому я так уверенно заявляю, что законопроект № 13120 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев" критически важен для всей системы образования.

Один из аргументов в пользу изменений — 25% учителей в сельской местности Украины преподают три и более предмета, то есть не своих профильных. В городах — около 8%. В среднем по стране — примерно 15%.

Что это значит для села? Эти учителя преподают три и более предмета не потому, что они уникальны или педагогические бриллианты, а потому что в селе некому преподавать.

Ещё один аргумент: более половины школ в стране предоставляют полное общее среднее образование — 11-летнее (в будущем — 12-летнее). Оно, в частности, должно быть профильным. Но на практике это часто псевдопрофильность.

Объясню. В действующем перечне — 27 профилей, среди которых есть стратегически важные для страны. Например, естественнонаучное образование, физико-математический, биотехнологический профиль, IT.

Однако в Украине из этих 27 профилей 73% учеников обучаются по пяти: украинская филология — 28%, иностранная филология — 15%, история — 10%, филология — 7,5%, математика — всего 11%. На шестом месте — образовательный оксюморон — так называемый универсальный профиль.

В целом у нас есть области в сельской местности, где фактически нет классов с естественнонаучным профилем в старшей школе. И это не потому, что там другие дети. Украинские дети везде прекрасны. А потому, что у системы нет возможности создать этот профиль.

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Потому что это очень маленькая школа, где нет учителей или не хватает учеников, чтобы открыть несколько профилей, или глава громады боится менять сеть, думая не о будущем своих детей, а о будущих выборах.

А если глава что-то изменит, люди начнут обвинять, что он или она уничтожает школу. И это катастрофа. Потому что в Украине образование живёт в электоральной ловушке — между выборами.

Значит, нам нужно изменить сеть профильного среднего образования, сеть академических лицеев, где будут учиться дети, которые в будущем выберут поступление в вузы.

Тогда как сеть профессионального образования исторически фактически уже сформирована, хотя и имеет свои проблемы, а также вызовы. Но учреждений профтехобразования — более 10 000 в стране. И если ими заниматься, убрать лишнее и ненужное, вложить деньги — эта сеть будет работать.

Почему нужно менять образование в сёлах?

Это подтверждают:

Результаты ВНО (НМТ) — пропасть между результативностью выпускников из сельской и городской местности. Ведь в больших городах у ребёнка есть возможность выбрать сильную школу с сильным профилем. И даже если профильность часто декларативна, все знают школы, которые славятся, например, "сильной" математикой или английским. И если ребёнку или родителям что-то не нравится в средней школе, они выбирают другую. В сельской местности это невозможно в нынешней конфигурации.

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А что у нас с порогом "сдал"/"не сдал"? Возьмём данные за 2019 год — до ковида и полномасштабного вторжения. Украинский язык не преодолели порог "сдал"/"не сдал" в селе — 18%, в городах — 4,6%. По математике — 22,5% не сдали в селе и 7% — в городе. По истории Украины — 17,2% в селе, 5,5% — в городе. То есть у нас системное неравенство качества образования в зависимости от территориального фактора.

Это значит, что система устроена так, что будущие успешные траектории ребёнка из села менее вероятны, чем у ребёнка из большого города. И оставить всё как есть, цепляясь за громкие фразы "нет школы — нет села" — это предательство своей громады, своих избирателей, их детей и будущих избирателей.

Разрыв результатов PISA-2022, исследования качества образования, составляет 4,5 года между детьми из села и города. Украина занимает 40-е место из 90 стран. И это не повод говорить, что мы выше середины. Мы ниже средних результатов по всем предметам. Наши дети отстают от среднего уровня на полтора-два года. Условно говоря, чтобы среднестатистический украинский ребёнок показал такой же результат, как средний, ему нужно учиться ещё год-полтора. Это плохо, потому что ребёнок будет неконкурентоспособным на рынке труда.

PISA — это таблетка от иллюзий, что у нас классная постсоветская система образования.

Дети — замечательные. А система устарела, и она не соответствует ни демографии, ни типу расселения.

Первая часть. В следующей публикации пойдёт речь о законопроекте № 13120, которым вводится реформа среднего профильного образования.

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