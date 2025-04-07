В Україні освіта живе в електоральній пастці – від виборів до виборів. І це необхідно змінити

Будь-яка система буде стійкою, якщо матиме принаймні три точки опори, як у фізиці. Якщо йдеться про реформу НУШ (Нова українська школа), це:

Якісно вибудована мережа закладів освіти: відокремлені ліцеї з достатньою кількістю дітей, учителів і профілів. Адекватні навчальні програми, щоби діти не були перевантажені й вивчали те, що їм подобається і чим хочуть займатися. Вчителі — якісно підготовлені, гнучкі й високооплачувані. Попри все, ми зобов’язані підвищити заробітну плату вчителям. Я розумію, що війна — гроші витрачаються на наш захист. Тоді це має бути чи не перше рішення після того, як нарешті запанує мир.

Якщо будуть забезпечені лише один чи два пункти — система впаде.

Чому реформа профільної середньої освіти має більше викликів?

У перших-четвертих класах реформа була відносно простішою, оскільки йшлося насамперед і здебільшого про нові підходи до викладання, підготовку вчителів до цих підходів, комунікацію.

У п'ятих-дев'ятих класах виклики були більшими, оскільки діти переходили до базової школи, другого ступеню, до навчання із багатьма вчителями, різними предметами, обладнанням. До цього додалися пандемія та повномасштабна війна.

Водночас у десятих-дванадцятих класах йдеться не тільки про нові програми, а і про принципово інше місце, де дитина здобуватиме освіту.

На мій погляд, якби навіть не було реформи Нової української школи, нам треба було б задуматися, у яких закладах вчаться діти після дев'ятого класу, за якими програмами й наскільки це ефективно.

Чому освіті потрібні зміни?

Зрозуміло, що маленька дитина має навчатися якомога ближче до місця проживання. Але чим старша дитина, тим більше ми маємо рухатися в напрямку від доступності до якості. Не можна надати якісну профільну освіту дитині, яка навчається в старших класах невеличкої школи, у якій не вистачає вчителів.

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Знаю це з особистої практики. У мене понад 20 років педагогічного стажу. Я працював і в одному з найсильніших в Україні міських наукових ліцеїв, і був директором сільської школи. І я знаю про різницю в рівнях, кадрові проблеми, перевантаженість учнів у старших класах і непрофільність.

Саме тому так впевнено кажу, що законопроєкт № 13120 "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв" є критично важливим для всієї системи освіти.

Один з аргументів, чому зміни потрібні, — 25% вчителів у сільській місцевості України викладають три й більше предмети, тобто не свої профільні. У містах — приблизно 8%. У середньому в країні — це орієнтовно 15%.

Що це означає з погляду сільської місцевості? Ці вчителі викладають три й більше предмети не тому, що вони унікуми або педагогічні діаманти, а тому, що в селі немає кому викладати.

Ще один аргумент: більш ніж половина шкіл у країні надають повну загальну середню освіту — 11-річку (у майбутньому — 12-річку). Яка, зокрема, мала б бути профільною. Але насправді дуже часто йдеться про псевдопрофільність.

Поясню. У чинному переліку є 27 профілів, серед яких є стратегічно важливі для країни. Як-от природнича освіта, фізмат, біотехнологічний профіль, IT.

Однак в Україні із цих 27 профілів 73% учнів навчаються за п’ятьма профілями. Українська філологія — 28%, іноземна філологія — 15%, історія — 10% і філологія — 7,5%, математика — лише 11%. На шостому місці — освітній оксюморон — так званий універсальний профіль.

Загалом у нас є області в сільській місцевості, у яких фактично немає класів природничого профілю в старшій школі. І це ж не тому, що там інші діти. Українські діти всюди чудові. А тому, що в системи немає можливості створити цей профіль.

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Оскільки це дуже маленька школа, де немає вчителів або не вистачає учнів, щоб відкрити декілька профілів, або голова громади боїться змінювати мережу, бо думає не про майбутнє своїх дітей, а про майбутні вибори.

А якщо голова щось змінюватиме, люди закидатимуть, що він чи вона знищує школу. І це катастрофа. Бо в Україні освіта живе в електоральній пастці — між виборами.

Отже, нам треба змінити мережу середньої профільної освіти, мережу академічних ліцеїв, де вчитимуться діти, які в майбутньому оберуть вступ до вишів.

Тоді як мережа професійної освіти історично фактично сформована, хоч і має свої проблеми та виклики. Але закладів профтехосвіти — понад 10 000 у країні. І якщо ними займатися, прибрати зайве й непотрібне, вкладати гроші, то ця мережа працюватиме.

Чому освіту в селах треба змінювати?

Це підтверджують:

Результати ЗНО (НМТ) — прірва між результативністю випускників із сільської місцевості та містами. Адже у великих містах у дитини є можливість вибрати сильну школу із сильним профілем. І навіть якщо профільність часто декларативна, усі знають про школи, які славляться, наприклад, "сильною" математикою або англійською. І якщо дитину чи батьків щось не влаштовує в середніх класах, то вони обирають іншу школу. У сільській місцевості це неможливо в нинішній конфігурації.

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А що в нас є з порогом "склав"/"не склав"? Беремо до уваги результати 2019 року — до ковіду й повномасштабного вторгнення. З української мови не подолали поріг "склав"/"не склав" у сільській місцевості — 18%, у містах — 4,6%. З математики — 22,5% не склали в сільській місцевості й 7% — у міській. З історії України — 17,2% у селах, 5,5% — у містах. Отже, у нас системна нерівність якості освіти залежно від територіального чинника.

Це означає, що система побудована так, що майбутні успішні траєкторії дитини із сільської місцевості менш імовірні, ніж майбутні успішні траєкторії дитини з великого міста. І залишити так, як зараз, чіпляючись за гучні фрази "нема школи — нема села" — це зрада своєї громади, своїх виборців, їхніх дітей/майбутніх виборців.

Розрив результатів PISA-2022, дослідження якості освіти, становить 4,5 роки між дітьми із села й міста. Україна посідає 40-ве місце з 90 країн. І це не привід говорити, що ми — вище, ніж середина. Ми нижче середніх результатів з усіх предметів. Наші діти відстають від середнього рівня на півтора-два роки. Умовно кажучи, щоб середньостатистична дитина з України продемонструвала такий самий результат, як середні, їй треба довчитися ще рік-півтора. Це погано, бо дитина буде неконкурентоспроможною на ринку праці.

PISA — це пігулка від ілюзій, що в нас класна пострадянська система освіти.

Діти — класні. А система застаріла, і вона не відповідає ані демографії, ані територіальному типу розселення.

Перша частина. У наступній публікації йтиметься про законопроєкт № 13120, яким запроваджується реформа середньої профільної освіти.

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