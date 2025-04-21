В целом все попытки противодействовать маніпулятивным трендам в TikTok, которые я наблюдаю, изначально обречены на провал

В последнее время появилось множество исследований о разрушительном влиянии TikTok на украинское общество. Как владелец аккаунта со 146 тысячами подписчиков, я мог проводить собственные наблюдения и эксперименты.

В моей ленте почти каждое второе предложенное видео — либо насмешки над ТЦК, либо жуткие истории о "бусификации", жизни уклонистов (хорошей и обеспеченной) или мобилизованных (плохой и недолгой). Всё сделано качественно — видна серьёзная работа.

И это при том, что я нахожусь в довольно ограниченном информационном пузыре — в TikTok смотрю специфический контент, в основном политический. Но сеть настолько насыщена именно такими роликами, что никакой пузырь не снижает поток.

Что касается экспериментов: я усердно ищу темы и формы, привлекающие больше внимания аудитории. И при этом не соответствующие нежелательным для меня трендам. Ну что ж: больше всего пока — 5,4 миллиона просмотров — набрало забавное видео про хромающего Путина со скрипом колена. Но всё равно мне не перебить популярность трендов вроде "все ненавидят ТЦК", "никто не хочет мобилизоваться", "кто сбежал — молодец и хорошо живёт", "кто воюет — дурак и всё потеряет ни за что".

У моего друга гораздо более популярный по числу подписчиков TikTok-аккаунт и он сознательно выбрал нишу "Победа-победа!" (пытается простыми словами в стиле TikTok рассказывать о наших успехах, хороших событиях и т.д.). Но даже это — не в тренде, хотя он всё же набирает приличные просмотры.

А в целом все попытки противодействовать этим трендам в TikTok, которые я наблюдаю, изначально обречены на провал. Потому что, по сути, просто пытаются зеркально отражать российскую пропаганду и её подход.

С самого начала работа вражеских спецслужб с украинцами в TikTok учитывает принципиальное отличие между российским быдлом и украинскими… ну, назовём это "гражданами Украины с очень некритическим мышлением".

В традиционно закрытом авторитарном обществе России всё быдло находится под жёстким контролем. И покорно, даже с энтузиазмом, глотает любую идеологическую начинку, которую ему скармливает Кремль.

А вот граждане Украины, даже если в принципе не способны освоить основы критического мышления, при любом информационном воздействии привыкли к мысли, что могут влиять на ситуацию. Ну, как минимум, имели такую возможность: через голосование раз в 4–5 лет. Спецслужбы РФ, формируя провокационный контент для украинского TikTok, учитывают эту нетипичную для россиян привычку к критике власти и постоянному недоверию к государству.

А вот наши попытки противостоять этому слабо учитывают, что украинское общество по сути своей демократическое, и направить общественное мнение в нужное русло куда сложнее. Поэтому никак, никакими методами, даже самым качественным контентом не удаётся перебить диктуемые врагом тренды.

Ну а если уже очевидно, что ничего из этих попыток что-то сделать с TikTok не выходит, то самое логичное — просто запретить широкий канал форматирования украинского общественного мнения вражескими спецслужбами. Закрыть TikTok в Украине. Другого способа я просто не вижу.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net