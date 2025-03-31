Румынский "Мессия из TikTok" ушел, но его сторонники остаются.

В стране укрепляются правые политики накануне повторных президентских выборов, несмотря на наличие многочисленных доказательств продолжающейся российской подрывной деятельности.

Имя Кэлина Джорджеску не было известным, когда он неожиданно выиграл первый тур президентских выборов Румынии в ноябре. Но на пике своей кампании он стал чрезвычайно популярным в социальных сетях и попал в топ-9 трендов TikTok в мире. Это мировое присутствие, которое привело к прозвищу Мессия из TikTok, частично объясняет, как российское вмешательство помогло ему перейти с одноцифровых рейтингов до получения 23% голосов.

Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и предложил, чтобы Бухарест вернул этнические румынские территории. Риторика бывшего кандидата в президенты отзвучивает российскую ревизионистскую логику полномасштабного вторжения в Украину.

Рассекреченные разведывательные данные показывают, что его кампания координировалась через Telegram и другие социальные медиааккаунты с 5000 агентов, разбросанных по всему миру, которые потратили как минимум $850 000. Это был похоже на кампанию в социальных сетях, которую использовали перед вторжением России в Украину, сообщило румынское внутреннее разведывательное агентство SRI.

Кампания продолжалась несколько лет, с первыми аккаунтами, зарегистрированными еще в 2016 году. В конечном итоге было использовано десятки тысяч аккаунтов для распространения дезинформации, что перешло в активную фазу за два-три недели до выборов. Кампания состояла из трех этапов: во-первых, ее руководители строили инфраструктуру; во-вторых, готовили цели (определяли микросегменты и создавали неполитические страницы для привлечения читателей). Наконец, они создавали "идеального" президента, выпуская сотни профессиональных видео для каждого сегмента с соответствующими сообщениями.