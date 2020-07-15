Под прикрытием борьбы с пьянством за рулем: как депутаты расширили права полиции

Депутати фракцій Слуга народу, ОПЗЖ, Батьківщина та групи Довіра проголосували за законопроект №2695, який надзвичайно розширює права поліції та, фактично, повертає всі ті надзвичайні повноваження, які колись мало ДАІ.

Законопроект, як нам обіцяли, мав би вирішити питання керування транспортним засобом в нетверезому стані. Проте українців вчергове обманули - в законопроекті немає нічого про кримінальну відповідальність за керування транспортом в нетверезому стані та навіть не підвищуються штрафи за це. Цікаво, що законопроект, дає можливість навіть уникнути штрафу за водіння в нетверезому стані - порушник просто може "відсидіти" 10 діб.

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Натомість, в законопроект просунули "сюрпризи", під цинічним прикриттям страшного ДТП, що сталося у неділю в Києві.

Замість того, щоб посилити відповідальність за керування авто в нетверезому стані, - встановили надмірні повноваження поліції в частині виявлення та фіксації правопорушень.

Так, наприклад, поліція отримує можливість зупиняти авто без будь-яких підстав, прикриваючись «профілактичними заходами».

Також поліції дають можливість оглядати, а насправді - обшукувати, ваше авто без будь-яких на це підстав і, що головне, - свідків. Це дасть можливість зловживань, які були до цього. Ми всі пам'ятаємо, як раніше ще стара міліція любила підкинути заборонені речі, чи, скажімо, наркотики, а потім вимагати хабар, щоб не оформлювати це. Живих свідків автори законопроекту пропонують замінити на камери, які будуть чіпляти на себе правоохоронці. Але ми всі чудово знаємо, як вони "ламаються" під час побиття активістів, або випадково затуляються чи дивляться "в іншу сторону", коли вам щось підкидають.

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Ще одне "нововведення" - віддавати документи поліцейському та виходити з машини, якщо він цього вимагає. В цей самий час - поліцейських звільняють від обов'язку встановлювати попереджувальні знаки перед радарами. Це може призвести до поширення старої злочинності та розбою на дорогах. Багато хто пам'ятає, як раніше злочинці перевдягалися в поліцейських, зупиняли машини та грабували їх. Тепер, коли людину можна буде зупинити просто так і змусити вийти з машини та віддати документи, вона стане легкою здобиччю.

Важливо зазначити, що для розгляду цього законопроекту, який розширює повноваження поліції, скликали навіть позачергове засідання Верховної Ради, а потім всіх цинічно обманули, протягувши чергові повноваження для МВС під прикриттям боротьби з нетверезими водіями.

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