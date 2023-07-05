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Подрыв Запорожской АЭС: нужно готовиться к худшему

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Подрыв Запорожской АЭС: нужно готовиться к худшему

руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко", режиссер
05.07.2023, 09:43

Судя по поведению РФ на оккупированных территориях, они там задерживаться не собираются.

Может ли РФ взорвать Запорожскую атомную электростанцию? Может.

Как и Каховскую ГЭС, никто не думал, что взорвут.

Судя по поведению РФ на оккупированных территориях, с которых они вывозят металл, станки, пилят заводы, они там задерживаться не собираются. Тактика выжженной земли – старая русская игра.

Взорвет ли? Здесь большой вопрос. Мир приравняет такую акцию к применению оружия массового поражения. Реакция непредсказуема.

Но, как меня учили в академии, мы должны готовиться минимум к трем сценариям. Их может быть и больше, но должны отработать три самых реальных, из которых один самый худший.

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Я вообще думал, что первый ядерный удар нанесут по Яворовскому полигону. Ближе к границам НАТО, но не НАТО, Львовская область, которую РФ не видит в союзном государстве, локализация удара, военный объект, далеко от границ РФ.

Но видно, что россияне боятся, нагнетают ситуацию постепенно. Ядерный шантаж длится много лет.

Мы должны готовиться к худшему сценарию, а какой будет, это уже другой разговор. Готовясь к худшему будущему, даже не случившемуся, мы тренируем себя и системы управления Государства к кризисным ситуациям. А это значит, что мы становимся сильнее.

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Запорожская АЭС
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