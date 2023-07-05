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Підрив Запорізької АЕС: маємо готуватися до найгіршого

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Підрив Запорізької АЕС: маємо готуватися до найгіршого

керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко", режисер
05.07.2023, 09:43

Судячи з поведінки РФ на окупованих територіях, вони там затримуватися не збираються.

Чи може РФ підірвати Запорізьку атомну електростанцію? Може.

Як і Каховську ГЕС ніхто не думав, що підірвуть. 

Судячи з поведінки РФ на окупованих територіях, з яких вони вивозять метал, верстати, пиляють заводи, то вони там затримуватись не збираються. Тактика випаленої землі – стара руська гра.

Чи підірве? Тут велике питання. Світ прирівняє таку акцію до застосування озброєння масового ураження. Реакція непередбачувана.

Але, як мене вчили в академії, то ми маємо готуватися мінімум до трьох сценаріїв. Їх може бути і більше, але маємо відпрацювати три найреальніші, з яких один найгірший.

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Я взагалі думав, що перший ядерний удар зроблять по Яворівському полігону. Ближче до кордонів НАТО, але не НАТО, Львівщина, яку РФ не бачить в союзній державі, локалізація удару, воєнний об'єкт, далеко від кордонів РФ.

Але видно, що росіяни бояться, нагнітають ситуацію поступово. Ядерний шантаж іде багато років.

Ми маємо готуватись до найгіршого сценарію, а який буде, то вже інша розмова. Готуючись до найгіршого майбутнього, навіть яке не станеться, ми тренуємо себе і системи управління Держави до кризових ситуацій. А це означає, що ми стаємо сильнішими.

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Запорізька АЕС
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