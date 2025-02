Результаты исследования о том, как генеративный ИИ влияет на критическое мышление ("The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers"), дают неутешительные выводы.

Ключевые из них:

Снижение критического мышления. Пользователи часто принимают ответы ИИ без анализа. Лишь 36% респондентов использовали критическое мышление при работе с ИИ.

Изменение подхода к работе. Фокус сместился с поиска информации на проверку ее достоверности. Решение проблем превратилось в интеграцию ответов ИИ без глубокого анализа.

Влияние на научную деятельность. Исследователи копировали ответы ИИ, не проверяя их. Некоторые ученые утратили собственную позицию относительно темы, полностью полагаясь на ИИ.

Фактор уверенности в себе. Люди, которые доверяют своей экспертизе, более тщательно проверяют ответы ИИ. Те, кто больше полагается на ИИ, реже используют критическое мышление.

Потеря уникальности мышления. Работники, которые часто используют ИИ, начинают продуцировать схожие результаты. Креативность и независимость мышления постепенно снижаются.

Большинство этих тезисов я артикулировал не раз. Не так давно исправлял в одном документе "ИИ заменяет" на "ИИ трансформирует".

Способы решения проблемы, которые предлагают исследователи, — это обучение пользователей работе с ИИ с акцентом на критическое мышление и создание таких инструментов, которые стимулируют проверку информации и альтернативные варианты решений.

Я занимаюсь этим уже более двух лет. Все мои тренинги и лекции начинаются с того, КАК и ПОЧЕМУ генеративные модели работают именно так. И я подчеркиваю, что это ключевое знание, которое затем при желании может трансформироваться в реальные навыки.

Но это еще не все.

Пишу одну работу с использованием подхода AI-Assisted Writing.

Я потратил, наверное, в пять-шесть раз больше времени на написание с ИИ, чем планировал. Почему? Потому что ИИ постоянно генерировал какие-то идеи, тезисы, которые действительно нужно было проверять, а эти проверки занимают УЙМУ времени. Но они выводили меня на новые дорожки, новые факты.

И эти новые факты помогли мне:

лучше структурироваться

найти вещи, в которых я ошибался

погрузиться в детали

connect the dots — связать в единое целое фрагментированные знания

И даже сейчас я боюсь ошибиться, промахнуться, опубликовать что-то непроверенное или галлюцинированное.

Но вместе с тем я понимаю, что без ИИ моя работа не была бы и наполовину такой структурированной и полной.

