Результати дослідження щодо того, як генеративний ШІ впливає на критичне мислення ("The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers"), дають невтішні висновки.

Ключові з них:

Зниження критичного мислення. Користувачі часто приймають відповіді ШІ без аналізу. Лише 36% респондентів застосовували критичне мислення під час роботи з ШІ.

Зміна підходу до роботи. Фокус змістився з пошуку інформації на перевірку її правдивості. Розв'язання проблем перетворилося на інтеграцію відповідей ШІ без глибокого аналізу.

Вплив на наукову діяльність. Дослідники копіювали відповіді ШІ, не перевіряючи їх. Деякі науковці втратили власну позицію щодо теми, повністю покладаючись на ШІ.

Фактор упевненості в собі. Люди, які довіряють власній експертизі, ретельніше перевіряють відповіді ШІ. Ті, хто більше покладається на ШІ, рідше застосовують критичне мислення.

Втрата унікальності мислення. Працівники, які часто використовують ШІ, починають продукувати схожі результати. Креативність і незалежність мислення поступово знижуються.

Більшість цих тез я артикулював неодноразово. Не так давно виправляв в одному документі "ШІ заміщає" на "ШІ трансформує".

Шляхи розв'язання проблеми, які пропонують дослідники, – це навчання користувачів роботі з ШІ з акцентом на критичне мислення і створення таких інструментів, які стимулюють перевірку інформації та альтернативні варіанти рішень.

Я цим займаюсь уже 2+ роки. Усі мої тренінги й лекції починаються з того, ЯК і ЧОМУ генеративні моделі працюють саме так. І я наголошую на тому, що це ключове знання, яке потім за бажанням може трансформуватися в реальні навички.

Але це ще не все.

Пишу одну роботу з використанням AI-Assisted Writing підходу.

Я витратив, мабуть, у п'ять-шість разів більше часу на написання з ШІ, аніж планував. Чому? Бо ШІ постійно генерував якісь ідеї, тези, які справді потрібно було перевірити, і ці перевірки займають КУПУ часу. Але вони наводили мене на нові доріжки, нові факти.

І ці нові факти допомогли мені:

- краще структуруватися

- знайти речі, у яких я розібрався невірно

- зануритися в деталі

- connect the dots – зв'язати в чомусь фрагментовані знання воєдино

І навіть зараз я боюся помилитися, дати в штангу, опублікувати щось неперевірене чи галюциноване.

Але разом з тим я розумію, що без ШІ моя праця не була б і наполовину такою структурованою і повною.

