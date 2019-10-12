Политика - не КВН, а пресс-конференция - не конкурс капитанов

Хочу подвести итоги пресс-марафона Владимира Зеленского. Этот формат показал плюсы и минусы. И вторых явно больше. А еще этот пресс-марафон показал, что участники процесса плохо подготовлены. Притом оказалось, что не только президент, но и журналисты.

Начнем с плюсов

1. Зеленский провел реальный марафон с журналистами. О том, надо или не надо было его проводить, речь не идет. Сам факт проведения многочасового общения и выносливости впечатляет.



2. Зеленский показал, что сильно подтянул уровень украинского и английского. И это реальный плюс.



3. На пресс-марафоне Зеленскому задавали любые вопросы. Иногда идиотские. Но явно неподготовленные. И он отвечал. Иногда крайне хреново, иногда ни о чем, но эта история качественно отличает его от прессухи президентов на постсоветском пространстве, когда все вопросы заранее подготовлены, а ответы заучены. Он показал живое общение.

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4. Зеленский неплохо справился с форматом, который должен был показать его обывателю, как обычного парня. Он показал себя человеком, который общается за столом, а не в пафосной студии, жует бутерброды, а не деликатесы и проявляет эмоции, а не показывает, что он функция. Его избирателям - это точно понравится.



5. Зеленский плохо ли, хорошо ли, но дал ответы на большинство вопросов. Я не касаюсь смысловой и качественной составляющей стороны его ответов, но он отвечал, и многие традиционно услышали в его ответах то, что хотели. Симпатики - свое, а хейтеры - свое.



6. Зеленский целенаправленно педалировал тему мира. Он называл себя "президентом мира", упоминал что он за мир, а есть те, кто против мира. Эта риторика позволит ему занять позицию миротворца в умах тех, кто стабильно слушает Медведчука с компанией, и такой позицией вытеснить пророссийских экс-регионалов с этого поля.

Ослабление позиций пророссийского пула политиков, которые под контролем Кремля, - это жирный плюс.

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7. По ответам видно, что Зеленский хочет мира. Искренне и эмоционально говорит об этом. Но, к сожалению, он не понимает, что мир при определенных условиях будет большей бедой для Украины, чем замороженный конфликт.



8. По факту мы увидели, как практически любой журналист смог задать практически любой вопрос президенту. После прессух, на которых звали лишь избранных или не давали задавать вопросы, - это явный прогресс, который подгажен Мендель и дурацкими нападками на Новое время и Сергея Андрушко.

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А теперь о минусах

1. Это самый идиотский формат прессухи официальных лиц, который я видел.

Начнем с того, что тайминг не соблюдался, и пресс-марафон затянулся, а участники утомились значительно больше чем могли бы. Я о всех участниках. И о зрителях тоже.

2. Из-за того, что журналистов приводили группами и многие не слышали, какие вопросы задавали их коллеги, то постоянно звучали одинаковые вопросы и одинаковые ответы.

Если бы это было в общем зале, то, услышавшие ответ на вопрос, его бы не задавали вновь, особенно если ответ все же был дан. А это сократило бы время пресс-конференции.



2. Зеленский в очень многих вопросах "плавает". У него нет своего видения, но он пытается отвечать и ответы получаются "пустые".

Ему пора научиться отвечать, что ему надо собрать больше информации и ответит позже. После чего действительно подготовить ответ. Но он пытается отвечать экспромтами. Политика не КВН, а пресс-конференция - не конкурс капитанов.



3. Те, кто предложил такой формат, явно не друзья Зеленского. Хотя, возможно, что это тот случай, когда благими делами устлана дорога в ад.

Уже к середине марафона президент выглядел уставшим, охрипшим и видно, что на фоне длительного процесса у него путаются мысли.

К окончанию пресс-марафона Зеленский выглядел не просто уставшим, а изнуренным. Он начал ошибаться, оговариваться и повторять сказанное им секунду назад.

И обычный избиратель Зеленского, который пришел домой после работы и включил вечером телевизор, увидел своего президента в не очень хорошем виде.

Все это подтверждает мое предположение, что пресс-марафон, который мы вчера увидели, явно больше не повторится. Хотя, если этот мазохизм понравился организаторам, то возможно все. Но Зеленский, вроде, показал, что быстро учится и не прыгает на все грабли по два раза.

История с переездом из ОП в другое помещение показала, что если есть осознание того, что будет сделана глупость, то от ее реализации отказываются.



4. Было множество факапов. От агресси в сторону медиа-холдинга НВ до фразы про "кто-то хочет перестреливаться".

И, конечно, президенту придется объяснить свою фразу про Бабий Яр и про "передать привет всем, кто там был расстрелян". Это не уже факап, а дно.



5. Президент не может не знать, сколько стоит 1 литр молока, сколько стоит кило мяса, кило картошки или буханка хлеба. Или сколько стоит проезд в метро. Президент должен это знать по роду деятельности. И не важно сколько его состояние.

В цивилизованном обществе богатый человек может всего этого не знать, но руководство государства обязано это знать. Потому что важно понимать, как живут граждане. Важно, чтобы президент понимал, сколько тратят на свое обеспечение эти самые граждане.

Все это очень важно. Иначе, он отрывается от реальности. А потом.... А потом появляется новый Янукович.



6. Юлия Мендель. Это главный минус всей пресс-конференции. И пока это не осознают в окружении Зеленского, то она будет продолжать топить своего шефа. Делает это она, конечно, из лучших побуждений, желая выслужиться перед Зеленским, но выглядит это хреново.

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Ей надо объяснить, что касаться другого человека без разрешения она не имеет права. От слова совсем. Если бы подобное произошло в США, Израиле, Австрии или любой иной цивилизованной стране, то уже был бы иск в суд на нее за harassment.

Ее попытки перебивать или обрывать журналистов, если они ставят вопросы Зеленскому и которые сама Мендель считает острыми, выглядят, как верх непрофессионализма и боязнь того, что ее начальник не способен ответить сам. Ее постоянные хватания за плечи журналистов, и не только наших, но и зарубежных, показывают, что иначе она не умеет модерировать и профессионально непригодна.

К тому же выяснилось, что она не понимает, что такое тайминг и как вести прессуху. А этот ее "рояль в кустах" с награждением Зеленского за рекорд продолжительности марафона выглядел наигранно, фальшиво и неуместно. Это пресс-конференция, а не развлекательное шоу.

В общем, чем раньше от нее избавятся - тем меньше вреда от нее будет. И это уже диагноз.



7. Цель любой пресс-конференции - получить четкие ответы на вопросы, которые интересуют или беспокоят общество. Этого не произошло.

Более того, стало понятно, что, например, по Нормандскому формату и формуле Штайнмайера у Зеленского нет плана Б. И вот это уже настораживает, потому что его окружение должно было этим озаботиться. Но не судьба.

8. Журналисты и их профессионализм. Судя по некоторым вопросам - это наша боль. После того, что я услышал, меня не удивил бы и вопрос Зеленскому о том, когда кнопки в лифте поменяют.

Да уж, иногда журналисты задавали вопрос ради вопроса. А, когда идет подводка к вопросу и потом вопрос о совершенно другом, то у меня самого возникает вопрос о профессионализме и к журналисту, и к редакции, которая его послала.

На этом, пожалуй, я остановлюсь.

Можно еще много чего написать, но я подчеркнул то, что мне показалось самым важным. И я хочу, чтобы главный вывод сделал сам Зеленский.

У власти есть проблема с коммуникациями с обществом и прессой. Это факт. И такой выматывающий формат не решит эту проблему. Можно просто раз в месяц проводить классическую пресс-конференцию и на ней давать ответы на все актуальные вопросы.

А прекратить их проведение можно будет тогда, когда интерес к ним спадет или, когда вопросов к власти не будет.

Дарю эту идею Зеленскому. Берите и пользуйтесь. Это проще и практичнее, чем 14-часовые марафоны. Хотя, я понимаю, что у нас традиция не искать простые и эффективные решения. Но, может, пора изменить эту традицию?