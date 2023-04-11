Пора тестировать пенсионную реформу – на военных

Большая волна беженцев из Украины – катастрофа для пенсионного фонда. Зато доля лиц, которые будут кормиться на средства государственного бюджета, будет расти. Реформа пенсионной системы – это идея, время которой пришло.

Очень трудно создать всеобъемлющую систему во время войны. Толчком может стать пилотный, более локальный проект. Он должен коснуться определенного слоя населения – достаточно большого, чтобы показать результат и впоследствии масштабироваться.

Военнослужащие – национально сознательная, обеспеченная и стабильная категория населения, которая может стать основой запуска новой пенсионной системы. Речь идет о создании специального государственного фонда или построении системы на основе государственно-частного партнерства. В идеале – дать возможность и государственным, и частным институтам посоревноваться за отчисления военных, максимизировав эффективность использования средств.

Исландия – страна с одной из лучших в мире пенсионных систем. Она состоит из обязательной государственной пенсии и обязательной накопительной пенсии с распределением по доходности 20 и 80 процентов соответственно. Государственная пенсия, как и в Украине, выплачивается за достижение пенсионного возраста. Накопительная пенсия частная формируется из ежемесячных вкладов, не менее 12% дохода. Администрировать вклады накопительной пенсионной системы имеют право 38 лицензированных финансовых организаций, которые приумножают активы пенсионера на уровне не менее 56% от средней заработной платы.

Если представить, что такая накопительная система работала бы с начала войны, то при условии ежемесячных взносов в размере 10% от дохода средний военнослужащий накопил бы около 50 000 гривен.

В государственном масштабе сумма, которая аккумулировалась такими накопительными организациями и реинвестировалась в экономику, достигала бы около миллиарда гривен ежемесячно. Можно только представить, сколько рабочих мест можно создать с таким инструментом кредитования и инвестиций.

В то же время мировая практика показывает, что роль государства в обеспечении институциональности такой структуры бесспорна. Должны быть сформированы критерии использования средств: рамки инвестирования в одну организацию или по одному финансовому инструменту или временные рамки. Они минимизируют злоупотребление денежными средствами и повысят доверие общества к механизму. В конце концов, государство должно стать гарантом выплат пенсий в случае банкротства организации.

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