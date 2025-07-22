Украинцы – лучшие. Но у них есть и любимый инструмент – грабли, которые давно пора выбросить и больше на них не наступать

Вот какими, на мой взгляд, являются характерные качества "среднего украинца/украинки":

Обостренное чувство справедливости.

Высокий "порог боли".

Недоверие к любой власти, особенно к той, что злоупотребляет полномочиями и цепляется за них до последнего.

Желание изменить ошибочные правила игры – но готовность использовать их в своих интересах.

Неприятие авторитаризма и даже единоличной власти – при одновременном поиске "правильного" Гетмана, который возьмет на себя всю ответственность.

Болезненная доверчивость к медийно раскрученным персонажам.

Высокая, но фрагментированная пассионарность.

Готовность к самопожертвованию – вплоть до физического.

Завышенные ожидания от всего иностранного.

Больше доверия к информации из международных источников, чем из украинских медиа.

Практическое отсутствие внимания к эффективности расходования народных денег (налогов).

Несоответствие между заниженной самооценкой и реально высоким потенциалом.

И при всем этом...

...уникальная способность "наступать на одни и те же грабли" несколько раз подряд.

Поэтому украинцы – лучшие в мире (это мое субъективное мнение, если что).

Просто надо, чтобы кто-то убрал эти грабли…

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