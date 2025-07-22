Портрет "среднего украинца": памятка для внешних партнеров и украинской власти
Вот какими, на мой взгляд, являются характерные качества "среднего украинца/украинки":
Обостренное чувство справедливости.
Высокий "порог боли".
Недоверие к любой власти, особенно к той, что злоупотребляет полномочиями и цепляется за них до последнего.
Желание изменить ошибочные правила игры – но готовность использовать их в своих интересах.
Неприятие авторитаризма и даже единоличной власти – при одновременном поиске "правильного" Гетмана, который возьмет на себя всю ответственность.
Болезненная доверчивость к медийно раскрученным персонажам.
Высокая, но фрагментированная пассионарность.
Готовность к самопожертвованию – вплоть до физического.
Завышенные ожидания от всего иностранного.
Больше доверия к информации из международных источников, чем из украинских медиа.
Практическое отсутствие внимания к эффективности расходования народных денег (налогов).
Несоответствие между заниженной самооценкой и реально высоким потенциалом.
И при всем этом...
...уникальная способность "наступать на одни и те же грабли" несколько раз подряд.
Поэтому украинцы – лучшие в мире (это мое субъективное мнение, если что).
Просто надо, чтобы кто-то убрал эти грабли…
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