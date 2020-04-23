Послабить карантин: могут открыть музеи и библиотеки. Как в Польше, но не совсем

Карантин в Україні продовжено до 11 травня. При цьому, очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що відомство запропонує деяке пом'якшення карантинних заходів, серед яких - відкриття для відвідування музеїв та бібліотек.

Експерт-музейник Наталя Дзюбенко пояснює, звідки ростуть ноги у такого рішення української владичому, та чому ми знову йдемо не по тому шляху.

І ще раз про музеї... Вони ніколи, принаймні за мого життя, не ставали такою вагомою частиною публічного дискурсу.

Не буду заглиблюватися у те, чому потенційні відвідувачі музею з одного боку, а музейні працівники з іншого, так відреагували на радісну новину про відкриття музеїв. Тут все просто, як прокомунікували, так і відреагували.

Мене більше цікавило (як і у ситуації з розробкою вакцин), у яких ментальних глибинах народилося це рішення, і чому саме таке поєднання – музеї і бібліотеки.

Все виявилося аж занадто просто, як у приказці "Чули дзвін, та не знали звідки він". Рішення про відкриття музеїв і бібліотек змавповано з західного (прямо як ніколи) сусіда.

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Дійсно, Польща розглядає відкриття музеїв, бібліотек і художніх галерей, як один з етапів пом'якшення карантину.

Але тут починається диявол, той який у деталях.

Послаблення карантинних заходів у Польщі заплановане у три етапи і починається з 20 квітня. Музеї і бібліотеки заплановані на другий етап, який коли почнеться не відомо, бо залежить від епідеміологічної ситуації. І навіть на цьому, другому етапі, мова не йде про "відкриття".

Мова йде про поетапне відновлення роботи інституції в умовах епідемії. І оце відновлення роботи розписано поетапно і покроково Міністерством культури Польщі, але, крім детальної інструкції, міністерство наполягає на тому, що рішення про відновлення роботи приймає директор установи, з огляду на можливість забезпечити виконання всіх пунктів інструкції.

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Не знаю, чи буде в нас теж така інструкція, і як буде КРУ потім тлумачити ситуацію коли один музей відкрився а інший ні…та і скільки в нас музеїв зможуть реально виконати всі умови безпечного відновлення роботи.

Тому, нижче - мій переклад польської інструкції.

А зі всіх вчорашніх "креативних" картинок на тему музеїв, мені миліша ця, з 2014 року. Тож її і ставлю. Ще будете проситися до музеїв…

Переклад інструкції Міністерства культури Польщі:

Керівні принципи для музеїв, художніх галерей та інших культурних установ (Польщі), що діють у галузі політики пам’яті та охорони спадщини у зв'язку із запланованим відновленням роботи в контексті епідемії COVID-19.

Ці керівні принципи призначені для підтримки адміністрацій музеїв та інших перелічених категорій культурних установ у процесі їх підготовки до відновлення роботи. Відновлення доступності музеїв є поступовим і відбуватиметься у три етапи.

Етап 1: Перехід з дистанційної роботи до стаціонарної

Завдання, що виконуються установами, повинні бути розподілені таким чином, щоб та їх частина, що не вимагає фізичної присутності працівників в установі - могла бути реалізована віддалено якомога довше.

Дії, які слід виконати:

1. Надання працівникам (з особливим акцентом на працівників, що контактують з відвідувачами) доступу до засобів індивідуального захисту (дезінфікувальні рідини, маски, рукавички);

2. Організація робочих місць з урахуванням необхідної дистанції між працівниками;

3. Організація режиму роботи з урахуванням позмінної роботи та ротацій, а також необхідного резерву персоналу (у разі збільшення епідемічного ризику);

4. Відновлення роботи окремих служб, у тому числі - служб охорони: на наступних етапах служба охорони у співпраці з іншими працівниками музею буде нести відповідальність за моніторинг та дотримання громадськістю санітарного режиму (наприклад, дотримання дистанції, використання санітарних рідин, масок); підготовка до цього завдання повинна бути включена до навчання поведінки на робочому місці (навчання з техніки безпеки);

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5. Підготовка, включно їз забезпеченням їх обладнанням (засоби для прибирання, дезінфікувальні рідини, спецодяг), бригад (на базі служб охорони), відповідальних за проведення санітарних процедур (наприклад, дезінфекція приміщень);

6. Закупівля додаткового обладнання для моніторингу (пр. камери спостереження);

7. Обслуговування та огляд вентиляційного та кліматичного обладнання (якщо санітарні норми дозволяють його використовувати);

8. Оснащення місць безпосереднього контакту з відвідувачами (каси, інформаційні пункти, магазини, малі та великі пункти харчування, якщо санітарні правила дозволяють їх відкрити) додатковим захистом (в першу чергу прозорими перегородками);

9. Корекція і оприлюднення правил відвідування;

10. Особлива увага до працівників з груп, які найбільше наражаються на епідемічні ризики.

Етап 2: Здійснення музейної діяльності без безпосереднього контакту з аудиторією

З огляду на те, що етап 1 буде тривати поки не буде забезпечена максимальна безпека як для працівників, так і для відвідувачів, у етапі 2 продовжуються наступні заходи.

Дії, які слід виконати:

1. Здійснення основної діяльності в мережі (онлайн);

2. Проведення інших форм статутної діяльності музеїв та установ, які не потребують прямого контакту з громадськістю;

3.Надання громадськості лише доступу до паркових і садових ділянок, ця діяльність розглядається як тест, що перевіряє правильність процедур та їх застосування працівниками; (діяльність передбачає ризик пов'язаний із балансом експлуатаційних витрат: збільшені витрати на обслуговування та дохід від продажу послуг).

Етап 3: Відкриття музейних та виставкових приміщень

Перехід до етапу 3 повинен враховувати той факт, що деякі завдання, які не потребують фізичної присутності працівників в установі, і надалі будуть виконуватися дистанційно.

Перехід до 3 етапу вимагає одночасного виконання наступних умов:

1. Доступ відвідувачів до приміщень музею протягом певного періоду буде рівнозначним діяльності в режимі онлайн;

2. Доступ до експозиційних та виставкових приміщень повинен відбуватися без шкоди колекціям (приймаючи рішення про доступність приміщень, слід враховувати, що дотримання санітарних вимог може суперечити режиму збереження колекцій - дезінфікувальні засоби, що використовуються для знезараження, є хімічно реактивними та мають корозійну дію);

3. Очевидно що відвідування повинне бути обмежене шляхом:

3.1. обмеження кількості відвідувачів,

3.2. надання індивідуальних захисних засобів для відвідувачів (наприклад, дезінфікуючих рідин),

3.3. обмеження тривалості відвідування,

3.4. зміна систем бронювання,

3.5. відтермінування групових відвідувань, а потім поступово формувати пропозицію для різних груп відвідувачів,

3.6. реорганізація навчальної діяльності (розробка спеціальних освітніх програм для невеликих груп, проведення заходів на свіжому повітрі) або тимчасове скасування навчальних заходів in situ,

3.7. зміна маршрутів відвідування,

3.8. відтермінування використання мультимедіа та інших пристроїв, що активуються дотиком (наприклад, аудіогідів, сенсорних екранів),

3.9. відтермінування можливості використання гардеробної,

3.10. відтермінування доступу у гастрономічні, комерційні та освітні простори, розташованих у будівлях музею,

3.11. відмова від організації заходів для великих груп людей (вернісажі, закриття, пікніки, ярмарки, огляди, наукові конференції тощо); музеї, завдяки своїй соціальній ролі, асоціації з приємним проведенням часу, почуттям безпеки своїх і близьких, не можуть допустити ситуації, коли спільний простір викликає у публіки думки, про підвищений ризик захворюваності,

4. Поступове повернення до різних форм доступності також буде періодом "призвичаювання" громадськості до нових умов відвідування, часом випробовуючи її нові уподобання та вживаючи гнучких змін у освітній пропозиції (наприклад, можливість більшого використання активних заходів на свіжому повітрі). Звідси випливає величезна роль правильно підібраної зовнішньої комунікаційної стратегії.

Співпраця з відповідними територіальними санітарно-епідеміологічними органами

Підготовка до відновлення діяльності музеїв, художніх галерей та інших установ - це насамперед відповідальність та компетенція директорів окремих установ.

Однак, слід пам'ятати про необхідність проведення консультацій та погоджень із санітарними службами.

Міністр культури та національної спадщини попросив головного санітарного інспектора повідомити підлеглі територіальні санітарно-епідеміологічні служби, що директори музеїв, художніх галерей та інших установ культури будуть звертатися до відповідних санітарно-епідеміологічних інспекцій, щоб отримати погодження запланованих заходів із відновлення доступу для громадськості після періоду повного закриття через епідемію.

Враховуючи масштаби завантаженості санітарних служб, ми рекомендуємо представляти їм на розгляд лише конкретні проекти, адаптовані до ситуації окремих установ, що сприятиме взаємодії.