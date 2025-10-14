Что делать, если для ДНК-теста нет генетических образцов отца

Современная реальность военного положения в Украине породила значительное количество новых правовых проблем, в частности в сфере семейных отношений.

Актуальным становится вопрос установления или оспаривания отцовства в отношении детей погибших. Этот вопрос имеет особое значение не только для защиты личных нематериальных прав ребенка, но и для реализации его имущественных прав: получения социальных выплат, наследования, пенсии в связи с потерей кормильца.

Наиболее весомым доказательством в таких делах традиционно считается заключение судебной молекулярно-генетической экспертизы.

Основная правовая сложность заключается в том, что непосредственное проведение молекулярно-генетической экспертизы между отцом и ребенком в случае смерти отца невозможно. В такой ситуации на первый план выходят альтернативные способы доказывания, о которых мы поговорим ниже.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net