Посмертне батьківство: як підтвердити або оскаржувати у суді
Сучасні реалії воєнного стану в Україні породили значну кількість нових правових проблем, зокрема у сфері сімейних відносин.
Актуальним стає питання встановлення або оскарження батьківства щодо дітей загиблих. Це питання має особливе значення не лише для захисту особистих немайнових прав дитини, але й для реалізації її майнових прав: отримання соціальних виплат, спадкування, пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Найбільш вагомим доказом у таких справах традиційно визнається висновок судової молекулярно-генетичної експертизи.
Основна правова складність полягає у тому, що безпосереднє проведення молекулярно-генетичної експертизи між батьком і дитиною у разі смерті батька є неможливим. У такій ситуації на перший план виходять альтернативні шляхи доказування, про що ми поговоримо нижче.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)