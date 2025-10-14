Що робити, коли для ДНК-тесту немає генетичних зразків батька

Сучасні реалії воєнного стану в Україні породили значну кількість нових правових проблем, зокрема у сфері сімейних відносин.

Актуальним стає питання встановлення або оскарження батьківства щодо дітей загиблих. Це питання має особливе значення не лише для захисту особистих немайнових прав дитини, але й для реалізації її майнових прав: отримання соціальних виплат, спадкування, пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Найбільш вагомим доказом у таких справах традиційно визнається висновок судової молекулярно-генетичної експертизи.

Основна правова складність полягає у тому, що безпосереднє проведення молекулярно-генетичної експертизи між батьком і дитиною у разі смерті батька є неможливим. У такій ситуації на перший план виходять альтернативні шляхи доказування, про що ми поговоримо нижче.

