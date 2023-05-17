Правильный финал войны затягивают неправильные акценты

О странном, что до сих пор затягивает правильный финал войны. Если коротко, то речь идет о неадекватных акцентах. Отвлекающих внимание (сознательно или бессознательно). Наиболее очевидный пример: мировые медиа неделю обсуждали постановочное сбивание дронов вблизи Кремля, зато обстрел супермаркета в Херсоне в тот же день, унесший жизни по меньшей мере 23 человек, остался без активного внимания. Это неправильно.

"Документы Тейшейры", в которых что-то сказано о возможных сценариях и замыслах Украины, на фоне использования Россией огромного количества КАБов для массовых гражданских убийств – это удивительно. Ведь в первом случае – о "вероятностях", а во втором – о реальных смертях.

То же самое происходит прямо сейчас. Сотни заголовков о попытках "мирного урегулирования" разбиваются на осколки украинской реальности, где Россия увеличила интенсивность обстрелов мирного населения приграничных регионов. Только за последнюю неделю – с 8 по 16 мая – российские войска 162 раза обстреляли Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области из артиллерийских и минометных установок. Это не об абстракции.

Субъект П. неистово поверил в самостоятельно выдуманный миф о непобедимости "второй армии мира" – но реальность совсем другая. У "величайших стратегов современности", которых еще вчера считали мощными игроками и позволяли вести себя нагло и мерзко, нарушая международное право, – аффективное, паническое, истерическое поведение все яснее проявляется. Теперь это заметно для многих.

Но нужные действия. Конкретные действия. Меньше конспирологии. Меньше рефлексии на слова русских vip-screamer… Это вообще не важно.

Ведь что такое типичный коллективный "Путин"? Это классический пример токсической эмоциональной гиперкомпенсации: когда нет возможности противостоять сильному сопернику на фронте – приходится удовлетворять собственные комплексы убийством детей в жилых кварталах.

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