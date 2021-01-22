Прекратите травлю блогерши из TikTok. Иначе взрастим нового Шария, но для детей

В соцсетях разгорелся скандал по поводу видео популярной украинской блогерши Di.rubens, на котором она назвала своей любимой страной Россию, а затем обвинила офицера ВСУ Анатолия Штефана в "войне с мирным населением". Штефан одним из первых отреагировал на слова блогерши, удивляясь, как такое может произойти на седьмой год военной агрессии России против Украины и оккупации части территории нашей страны. Офицер опубликовал соответствующий ролик, как доказательство своих слов.

Чем очередной информационный скандал грозит Украине и почему вместо травли Di.rubens, сейчас важно провести серьозную просветительскую работу не только для нее, но и для всех детей и молодежи Украины? Мнение Борисава Березы

Оставьте в покое блогершу из TikTok! Потому что это уже не указание на ее неправоту, а самая настоящая травля. И она точно приведет не к осознанию ею того, что она не права, что Россия – это страна агрессор, и что Россия виновница смертей украинцев. Эта травля, скорее всего, подтолкнет ее к противоположному.

Она закроется в своей ракушке, а какие-то взрослые дяди и тети направят ее в нужную им сторону.

Легко хейтить. А кто из хейтеров взял эту тиктокершу и отвез в военный госпиталь? А это надо было сделать, чтоб показать ей наших воинов, раненных российским оружием.

Кто из хейтеров попытался объяснить ей, что она не права на примерах? Можно было дать ей возможность пообщаться с киборгами, которым в 2014 году было столько же сколько ей сегодня, или отвезти на Лесное кладбище, где похоронены убитые российским оружием украинские воины. И некоторым из них было столько же лет, сколько ей сегодня.

Какова цель этой травли? Объяснить ей, что она неправа или все же загнобить ее? Ответьте на этот вопрос. Сами себе. А потом подумайте, считает ли она себя неправой или думает, что какие-то чокнутые на нее набросились? Потому что если она раньше не понимала, что Россия наш враг, то после этого тоже не поймет. Можно добиться иного.

Определенные силы из нее могут сделать жертву. Придут, обнимут, пожалеют и поддержат. И будет она новым Шарием, но для малолеток. Или перетащат ее в Россию и там сделают элементом гибридной войны против Украины. Так проигрывается война за юные умы, а значит за будущее государства. Государства, которое само проиграло информационную войну против России.

Где новости по телеканалам о войне? Где просвещение населения? И в конце концов, где противодействие и контрпропаганда российским вбросам? Этого ничего нет. Вот и появилось поколение живущие в цифровом пространстве, в своем пузыре. А потом кто-то возмущается, что блогерша ляпает на Крещатике глупость.

У нас в Верховной Раде такой треш несут депутаты, что эта девочка на их фоне выглядит очень патриотично.

Поэтому заканчивайте травлю. Лучше организуйте ей встречу с теми, благодаря кому она может наслаждаться мирной жизнью. За чашкой чая. И это общение даст больше пользы, чем миллион постов, в которых желание шельмовать превалирует над желанием переубедить.

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