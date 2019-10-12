Пресс-марафон Зеленского: традиционная смесь "зради" и "перемоги"

Про прес-марафон. 14-годинне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами ще раз переконало кожного в його думках:

- "Порохоботи" і загалом противники Зеленського вчергове в ньому розчарувалися (ніби до того були зачаровані).

- "Зеленофіли" та більшість прихильників відзначають зростання компетенцій президента та відвертість спілкування.

Читайте также - Политическая фишка Зеленского, или Коммуникация как искусство

Мені сподобалося:

- Формат пресконференції. Сотні журналістів, немодероване спілкування.

- Фізична та психічна форма Зеленського.

Говорити 14 годин поспіль, відповідати трьома мовами на безліч різноманітних запитань, не психувати, коли запитання багато разів повторювалися.

- Глибока зануреність Зеленського у деякі теми.

Мені не сподобалося:

- "Наїзд" на Томаша Фіалу та його "Новое время".

Інвестбізнес та журналісти - не вороги України.

Читайте также - Ответ Томаша Фиалы Зеленскому

- Крок назад у земельній реформі.

Заборона на кілька років (у нас це може стати назавжди) участі нерезидентів не дасть очікуваного ефекту для економіки. Земля буде дешевою. Наші олігархи аплодують.

- Слабкі знання у деяких царинах.

Напевно, це наслідок обмеженого спілкування та заангажованості частини оточення.

Загалом - традиційна суміш "зради" та "перемоги". З надією на краще.