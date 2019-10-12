Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.10.2019, 05:21

Пресс-марафон Зеленского: традиционная смесь "зради" и "перемоги"

Пресс-марафон Зеленского: традиционная смесь "зради" и "перемоги"
президент инвестиционной группы Универ

Зеленский 14 часов общался с журналистами, отвечая на все их вопросы, как мог. Подведем итоги - три плюса и три минуса произошедшего (укр.)

Про прес-марафон. 14-годинне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами ще раз переконало кожного в його думках:

- "Порохоботи" і загалом противники Зеленського вчергове в ньому розчарувалися (ніби до того були зачаровані).

- "Зеленофіли" та більшість прихильників відзначають зростання компетенцій президента та відвертість спілкування.

Читайте также - Политическая фишка Зеленского, или Коммуникация как искусство

Мені сподобалося:

- Формат пресконференції. Сотні журналістів, немодероване спілкування.

Читайте также
"Шестая жизнь" внешней политики Украины 30.08.2019Звонок прозвенел: краткий анализ первых решений Зеленского 23.05.2019

- Фізична та психічна форма Зеленського.

Говорити 14 годин поспіль, відповідати трьома мовами на безліч різноманітних запитань, не психувати, коли запитання багато разів повторювалися.

- Глибока зануреність Зеленського у деякі теми.

Мені не сподобалося:

- "Наїзд" на Томаша Фіалу та його "Новое время".

Інвестбізнес та журналісти - не вороги України.

Читайте также - Ответ Томаша Фиалы Зеленскому

- Крок назад у земельній реформі.

Заборона на кілька років (у нас це може стати назавжди) участі нерезидентів не дасть очікуваного ефекту для економіки. Земля буде дешевою. Наші олігархи аплодують.

- Слабкі знання у деяких царинах.

Напевно, це наслідок обмеженого спілкування та заангажованості частини оточення. 

Загалом - традиційна суміш "зради" та "перемоги". З надією на краще.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Володимир Зеленський, прес-марафон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
"Кайдани порвіте". Как Украина избавилась от мобильного рабства
Телеком "Кайдани порвіте". Как Украина избавилась от мобильного рабства
Телеком
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 