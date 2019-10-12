Пресс-марафон Зеленского: традиционная смесь "зради" и "перемоги"

Про прес-марафон. 14-годинне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами ще раз переконало кожного в його думках:
- "Порохоботи" і загалом противники Зеленського вчергове в ньому розчарувалися (ніби до того були зачаровані).
- "Зеленофіли" та більшість прихильників відзначають зростання компетенцій президента та відвертість спілкування.
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Мені сподобалося:
- Формат пресконференції. Сотні журналістів, немодероване спілкування.
- Фізична та психічна форма Зеленського.
Говорити 14 годин поспіль, відповідати трьома мовами на безліч різноманітних запитань, не психувати, коли запитання багато разів повторювалися.
- Глибока зануреність Зеленського у деякі теми.
Мені не сподобалося:
- "Наїзд" на Томаша Фіалу та його "Новое время".
Інвестбізнес та журналісти - не вороги України.
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- Крок назад у земельній реформі.
Заборона на кілька років (у нас це може стати назавжди) участі нерезидентів не дасть очікуваного ефекту для економіки. Земля буде дешевою. Наші олігархи аплодують.
- Слабкі знання у деяких царинах.
Напевно, це наслідок обмеженого спілкування та заангажованості частини оточення.
Загалом - традиційна суміш "зради" та "перемоги". З надією на краще.