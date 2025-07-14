Заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О профессиональном образовании", который должен перезапустить систему профтехов

Украинское профтехобразование давно нуждалось в переменах. Действующая редакция закона "О профессионально-техническом образовании" принята в 1998 году, когда не было цифровизации и современных технологий. Рынок труда и образование с тех пор изменились, а закон – нет.

Украина, бизнес, а главное – сами студенты нуждаются в другом регулировании образования и учебных заведений, которые будут выпускать специалистов с гибкими навыками, способных адаптироваться, учиться в течение жизни и осваивать новые умения. Именно поэтому в июле Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 13107-д "О профессиональном образовании", который должен перезапустить систему профтехов.

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