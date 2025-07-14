Думка
Профтех, який потрібний роботодавцям: що змінить реформа професійної освіти
Дмитро Завгородній
Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Українська профтехосвіта давно потребувала змін. Чинна редакція закону "Про професійно-технічну освіту" укладена у 1998 році, коли не було цифровізації та сучасних технологій. Ринок праці та й освіта з того часу змінились, а закон – ні.
Україна, бізнес, а головне – самі студенти потребують іншого регулювання освіти та навчальних закладів, які випускатимуть фахівців із гнучкими навичками, спроможних адаптуватися, вчитись упродовж життя та освоювати нові вміння. Саме тому у липні Верховна Рада має намір проголосувати у другому читанні законопроєкт 13107-д "Про професійну освіту", який має перезапустити систему профтехів.
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