На Юлію Колтак й досі формально записаний холдинг із забороненими каналами 112, ZIK і NewsOne, вона працювала з Мураєвим та Шарієм

Попередня публікація про "блогерку" Ангеліну Пичик зайшла неочікувано добре. Майже тиждень на інстаграм-сторінці жодного нового "розважального" відео. Компанія ROZETKA скасувала будь-яку співпрацю з Пичик.

Але таких як Пичик дуже багато. Тому розкажу про ще одну пропагандистку каналів Медведчука, яка наразі працює речницею Київської обласної прокуратури.

Знайомтесь, Юлія Ковбей. В медіапросторі більш відома за прізвищем Колтак.

З 2020 року працювала на каналі 112, який на той час вже належав до "медіаімперії" Медведчука-Козака і поширював відповідні наративи. Ба більше, на Колтак досі (!) оформлений медіахолдинг, до якого належать заборонені телеканали 112, ZIK і NewsOne. Це підтверджує система YouControl і декларація, яку Колтак подала в НАЗК місяць тому.

Можливо, якісь складні юридичні обставини, які заважають їй вийти з керівництва холдингом. Але сам факт, що свою медіаімперію Медведчук переписав, зокрема, і на Колтак, доволі промовистий і показовий. В січні 2022 року Колтак "особисто передала" звернення від закритих каналів Медведчука до тимчасово повіреної США в Украіні Крістіни Квін, де попросила "повернути свободу слова в Україну".

