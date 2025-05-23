Как врач-психотерапевт с многолетним опытом, я часто слышу вопрос: "Может ли посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникнуть у обычного человека, который не был на войне?" И ответ всегда однозначен: да, ПТСР распространяется не только на военных.

На самом деле это расстройство, которое может появиться у каждого из нас. Его причиной может быть смерть близкого человека, пережитое насилие, разрушенный дом, авария или даже долгий опыт жизни под оккупацией.

Обычно такие события кажутся "менее драматичными", чем боевые действия, но психика не разделяет травмы на более высокий или низкий сорт.

На нее влияет только одно: насколько ситуация была угрожающей и насколько она вышла за рамки обычного опыта человека.