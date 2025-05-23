Як лікар-психотерапевт із багаторічним досвідом, я часто чую запитання: "Чи може посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виникнути у звичайної людини, яка не була на війні?" І відповідь завжди однозначна: так, ПТСР не розповсюджується тільки на військових.

Насправді це розлад, який може з’явитися у кожного з нас. Його причиною може бути смерть близької людини, пережите насильство, зруйнований дім, аварія чи навіть тривалий досвід життя під окупацією.

Зазвичай такі події здаються "менш драматичними", ніж бойові дії, але психіка не розділяє травми на вищий чи нижчий ґатунок.

На неї впливає тільки одне: наскільки ситуація була загрозливою та наскільки вона вийшла за межі звичного досвіду людини.