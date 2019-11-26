Пять цифр о медицине, или что сделал Петренко в НСЗУ

Я - математик за освітою і за способом мислення та пізнання. Більше півтора року я працювала в Національній службі здоров'я України (НСЗУ) - організації, яка трансформує систему охорони здоров'я країни. Це нова для мене сфера, яку треба було пізнавати: мені потрібні були цифри та дані. НСЗУ - саме та організація, яка, за допомогою електронних інструментів, збирає, акумулює та аналізує величезні масиви даних. Частину з них можна побачити на відкритих дешбордах на сайті Служби.

Це абсолютно нова практика для України. Коли державна установа публічно надає інформацію, наприклад, про всі виплати медичним закладам, суми відшкодування аптекам. А ще, в НСЗУ на основі даних приймаються рішення. Це дає можливість ефективно та раціонально використовувати державні кошти, щоб в умовах обмеженості ресурсів кожна гривня працювала на потреби пацієнтів.

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Деякими цифрами та даними, які мене найбільше вразили, я хочу поділитися. Отже, п’ять цифр про медицину, які я дізналася в НСЗУ.

Витрати з кишені

$534 долара - такі загальні витрати на охорону здоров’я на одну особу в Україні на рік. За даними Світового банку, половина з цих коштів - це гроші, які платить пацієнт зі своєї кишені. Отже, система охорони здоров’я в Україні - наполовину приватно-фінансована. І переважно недоступна для тих пацієнтів, які не в змозі заплатити. Трансформація системи, яка розпочалася і другий рік триває в Україні, покликана змінити цю ситуацію та забезпечити фінансовий захист українців від витрат "з кишені".

Справка У жовтні 2017 року ухвалено Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Державні кошти не розчиняються у дотаціях та субвенціях, не йдуть на утримання ліжок в застарілих лікарнях, а йдуть на оплату конкретних медичних послуг конкретним пацієнтам. НЗСУ купує ці послуги за договором з медичними закладами. Перший етап трансформації системи охорони здоров'я вже успішно реалізовано на первинній ланці. Люди обрали своїх лікарів, а НСЗУ спрямували кошти в заклади, де працюють ці сімейні лікарі, педіатри та терапевти.

В 2020 році трансформація охорони здоров'я охопить спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Тобто з квітня 2020 року всі види медичних послуг, передбачені Законом "Про державні фінансові гарантії", надаватимуться в межах однієї програми медичних гарантій.

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Програма медичних гарантій - це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно - не декларативно, а насправді. Ця Програма розрахована на всіх громадян країни та осіб, прирівняних до них. Чіткий та реально профінансований пакет стане значним кроком на шляху боротьби з неформальними платежами.

Справка 4 000 гривень - саме такі витрати на медицину є для громадян України катастрофічними. Це результати великого дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я. Катастрофічні витрати - це такі, які складають значну частку бюджету домогосподарств та часто змушують родину відмовляти собі в найнеобхідніших речах. Ці витрати в підсумку можуть призвести до так званої "спадкової бідності". Коли діти з сімей, які понесли катастрофічні витрати та збідніли внаслідок хвороби одного з членів родини, не мають можливостей отримати хорошу освіту, а відтак - роботу і достатній дохід, не можуть задовольнити власні потреби та забезпечити потреби своїх дітей.

Ситуацію, що склалася, також покликана змінити Програма медичних гарантій, яка у наступному році запрацює на всіх рівнях допомоги. Особливими пріоритетами в цій програмі стануть такі напрямки, як лікування інсульту та інфаркту. А саме вони призводять до найбільшої кількості інвалідизації населення. НСЗУ заплатить за ці послуги за підвищеним тарифом у ті медичні заклади, які будуть відповідати вимогам Служби та сформовані на основі міжнародних стандартів якості. Заклади повинні мати відповідне оснащення та спеціалістів, які зможуть допомогти таким пацієнтам.

Підвищений тариф передбачений і на обстеження, спрямовані на раннє виявлення онкологічних хвороб, - ще однієї великої проблеми, з якою стикаються понад 130 000 українців щорічно. У фокусі особливої уваги також будуть допомога при пологах та складна неонатальна допомога у тому числі, передчасно народженим дітям. Щоб їхні родини не витрачали час на пошуки грошей, а могли зосередитися на малюку, який щойно з’явився у їхній сім’ї.

Справка Від 4 000 до 14 000 гривень - діапазон фактичних витрат на пологи (за даними міжнародного проекту "Фінансування та управління охороною здоров’я" за підтримки USAID, що опрацьовував дані в лікарнях Полтавської, Одеської та Львівської областей протягом двох років). Чим менше пологів приймається в пологовому будинку, тим вища їхня вартість. Невелика кількість пологів у закладі - це не тільки економічно не обґрунтовано. За міжнародними стандартами, безпечним для породіллі є той заклад, де лікарі приймають мінімум 300 пологів на рік. І до цієї цифри варто прагнути багатьом медичним закладам в Україні. Аби жінки народжували в безпечних умовах.

Це цифри, які мотивують команду НСЗУ працювати над тим, щоб потрібна пацієнту медична допомога була йому доступна. Щоб українські жінки народжували в безпечних умовах, щоб пацієнти не доплачували зі своєї кишені за базові медичні послуги і ліки. Щоб українські родини не змушені були банкрутувати через те, що хтось із членів сім’ї захворів.

А тепер я хочу навести кілька інших цифр, які можуть розповісти про реальні зміни в системі охорони здоров’я.

Гроші йдуть за пацієнтом

160 приватних медичних закладів та 223 лікаря-ФОП підписали договір з НСЗУ і отримують кошти від держави за послуги, надані 432 000 пацієнтам. Отже, пацієнт може обрати свого лікаря і отримати перелік безоплатних послуг як в комунальному, та і в приватному закладі. Послуги первинної медичної допомоги включені до програми медичних гарантій. Це 17 видів консультацій та інтервенцій та вісім видів лабораторних і діагностичних обстежень. Право обрати лікаря також у приватному медичному закладі розширило можливості для пацієнта, а також примусило заклади конкурувати. Адже лише за пацієнтом у заклад можуть прийти кошти. Ми сподіваємося, що у найближчі роки зітреться різниця між приватними та комунальними закладами первинки.

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Новий механізм закупівель медичних послуг забезпечує їх кращу доступність. Зараз такі послуги надають 1424 заклади, з них 1041 - комунальні. Кількість місць надання первинної медичної допомоги становить 6 427, з яких понад 4 000 - у сільській місцевості. Загалом, свого лікаря уже обрали 28 789 000 громадян України і понад 70% з них задоволені своїм вибором (дані Соціологічної групи "Рейтинг").

Зарплати лікарів та медичних сестер зросли у два-три рази у закладах первинки, які перейшли на модель фінансування "гроші йдуть за пацієнтом" і скористалися всіма новими можливостями.

Наприклад, з 6 000 до 14 000 гривень зросла зарплата лікаря-педіатра у центрі первинної допомоги Костянтинівки на Донеччині. У Камінь-Каширському, що на Волині, зарплата лікаря зросла з 7 000 до 20 000 гривень.

Ми рухаємося до того, щоб лікар первинки закривав до 80% потреб пацієнта у медичній допомозі, як це зараз відбувається у цивілізованих країнах. У 2020 році роль цього лікаря зросте ще більше - без декларації про вибір лікаря неможливо буде отримати доступ до системи безоплатних медичних послуг від держави.

Реумбурсація або "Доступні ліки"

1 540 000 пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримали безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби за програмою реімбурсації "Доступні ліки" за електронним рецептом. Середній вік цих людей 65+. І, завдяки цій програмі, люди похилого віку мають змогу заощадити 10% від своєї пенсії. А родини, в яких є діти з бронхіальною астмою, завдяки "Доступним лікам" можуть заощадити до 60% прожиткового мінімуму на дитину.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" є класичним прикладом того, як держава компенсує витрати на лікарські засоби та зменшує фінансове навантаження на пацієнтів, які через свій стан здоров'я потребують постійного прийому певних ліків.

Завдяки тому, що рецепт на "Доступні ліки" електронний, ми можемо збирати унікальні дані. Наприклад, ми знаємо, що чверть всіх електронних рецептів погашається протягом години. Тобто, для людини достатньо однієї години для того, щоб відвідати свого лікаря, отримати рецепт, прийти в аптеку та одержати потрібні їй ліки.

Ця програма суттєво розширила права на гарантії отримання ліків безоплатних або з невеликою доплатою для пацієнтів. Поточний перелік забезпечує державне охоплення 78 безоплатними ліками. Загалом нова редакція Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, містить 254 лікарських засобів.

Ці цифри говорять про те, що робота в Національній службі здоров’я України, принесла свої плоди. Що структура, яка була державним стартапом, перетворюється на стійку організацію, яка змінює систему охорони здоров’я, розвертає її обличчям до пацієнта. А у цій ролі протягом життя доводиться побувати кожному з нас.

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